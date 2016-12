Hoe kies je de droom die bij je past?

Nieuwe ambities, ideeën en dromen. Genoeg voor meerdere mensenlevens. Zo’n vers onbevlekt jaar in aantocht is een bruistablet voor de geest. Maar hoe weet je nou in welk plan je moet investeren in 2017? Hoe kies je de droom die bij jou past? Zelf gebruik ik voor deze vraag al jarenlang een simpele aanpak die – in elk geval voor mij – heel aardig werkt. Het gaat zo…

1. Ik zet de verschillende dingen die ik zakelijk en privé graag zou willen ondernemen op een rijtje. Bijvoorbeeld: een nieuw boek schrijven, interviews doen met grootheden in mijn vak in de Verenigde Staten, wekelijks een videotip op mijn site plaatsen, een reis naar Suriname maken en nog veel meer.

Daarbij kijk ik niet alleen naar het eindresultaat, maar probeer ik me ook altijd zo concreet mogelijk voor te stellen wat er echt bij komt kijken. Welke dagelijkse handelingen moet ik verrichten als ik deze plannen ga uitvoeren?

2. Vervolgens geef ik al deze mooie ideeën, dromen en plannen een score aan de hand van een serieuze psychologische theorie. De afgelopen jaren liet ik me daarbij vooral inspireren door een model van psycholoog Icek Ajzen. Ik vroeg me per droom drie dingen af:

– Wat levert de uitvoering van dit plan op, onderweg en aan het eind? In termen van geluk en andere zaken die ik waardevol vind?

– Wordt dit ook gewaardeerd door de mensen die ik belangrijk vind?

– Geloof ik dat ik in staat ben om te doen wat er bij dit plan komt kijken?

Het beoordelen van mijn plannen doe ik heel simpel. Gewoon op een velletje papier met, per plan, rapportcijfers

3. Dit jaar gebruik ik een theorie van Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie. Aan de hand van zijn vijf bouwstenen voor well-being, stel ik mezelf de volgende vragen.

Positieve emotie: leidt de uitvoering van dit plan tot plezier en tevredenheid?

Betrokkenheid: leidt deze keuze tot meer ‘flow’, oftewel tot het opgaan in mijn activiteiten?

Relaties: leidt dit plan tot positieve relaties met andere mensen?

Zingeving: draag ik hiermee bij aan iets dat belangrijker is dan ikzelf?

Resultaat: leidt deze keuze tot ontwikkeling en persoonlijke prestaties?

4. Het beoordelen van mijn plannen doe ik heel simpel. Gewoon op een velletje papier met, per plan, rapportcijfers voor alle kenmerken. Daarna beslis ik niet meteen, maar laat ik het even liggen. Het is verstandig om over belangrijke keuzes in verschillende situaties op verschillende tijdstippen na te denken. Waarom? Je actuele emoties bepalen in hoge mate de rapportcijfers die je geeft, terwijl je juist graag wilt weten wat een goede keuze is voor de langere termijn.

En dan? Weet ik na zo’n analyse zeker dat ik de perfecte keuze maak? Dat ik in 2017 precies uitkom waar ik wil zijn? Sorry. Zo maakbaar is het niet. Maar ik weet wel beter waar ik écht motivatie bij ervaar. Genoeg voor weer een nieuw jaar schrijven en schrappen, doceren en leren, helpen en falen en – ik zou het bijna vergeten – gewoon leven met de mensen van wie ik hou.

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.