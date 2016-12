Gevechten rondom Aleppo hervat na evacuatie

Voor het eerst sinds de evacuatie van Oost-Aleppo wordt er weer gevochten rondom de stad. Vrijdag bombardeerde het Syrische leger rebellen die zich in de omgeving van de stad bevinden, terwijl rebellen minstens drie slachtoffers maakten bij beschietingen van het zuidwesten van de stad. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Na wekenlange bombardementen op het door rebellen gecontroleerde Oost-Aleppo werd vorige week een wapenstilstand bereikt, waardoor burgers en strijders het gebied konden verlaten. De laatsten vertrokken op donderdag, waarna het Syrische leger de volledige controle had over de stad. Nu zetten de gevechten zich buiten de stad weer voort.

Veel strijders bevinden zich nu in de omgeving van de stad. Daar bombardeerde het Syrische leger vrijdag, voor het eerst sinds minimaal een week. Of en hoeveel slachtoffers daar vielen is nog onbekend.

Vrijdag werd ook bekend dat de waterautoriteiten van de Syrische hoofdstad Damascus de watertoevoer voor drie dagen stilleggen. Die beslissing zou zijn gemaakt omdat rebellen het water van de stad vervuild zouden hebben met diesel. De stad maakt nu gebruik van reservevoorraden.