De gevallen vriendin van Hillary Clinton

Wie?

Huma Abedin (1976), vice-voorzitter van het campagneteam van Hillary Clinton en jarenlang adviseur en ‘beste vriendin’.

Waarom?

Om het met Telfort te zeggen: Wie had dat gedacht? Van in sneltreinvaart naar het Oval Office, naar een plek waar het minder tof is.

Waar is dat?

Eigenlijk overal. Zij en Clinton waren al twintig jaar onafscheidelijk. ‘Huma’ gold als tweede dochter, sinds ze als student in 1996 stagiair werd bij First Lady Hillary. Overigens nadat Huma’s droomstage bij CNN-ankervrouw Christiane Amanpour niet doorging. Hillary nam sindsdien geen beslissing zonder Huma te raadplegen. „Huma weet meer van Hillary dan Bill”, heette het. ‘8 november’ heeft het kleed onder hun relatie weggetrokken. Het stond al vast dat ze stafchef van het Witte Huis zou worden naast ‘H’, zoals ze Clinton zelf noemt.

Klef?

Dat vonden de Republikeinen al langer, ja. Abedin deed óók klusjes voor de Clinton Foundation, de omstreden privéstichting van de Clintons, zoals een buitenlandse donateur een visum bezorgen.

En dan is ze ook nog moslim.

Ja, de Moslimbroederschap infiltreert!

En dan had je natuurlijk…

… Weinergate. Haar echtgenoot, voormalig Congreslid Anthony Weiner, verslaafd aan het versturen van seksuele sms’jes (aan andere vrouwen). Dit jaar scheidde ze alsnog van hem.

En nu?

Heeft Huma het gedaan.

Wat?

Hillary helpen verliezen. Als je de laatste anonieme berichten uit ‘Clintonland’ gelooft. Abedin zou mensen die Hillary verstandige adviezen hadden kunnen geven buiten de deur hebben gehouden.

Is dat zo?

En ook als het niet zo is, dan helpt het natuurlijk niet dat de FBI het onderzoek naar Clintons e-mails heropende toen kopieën ervan opdoken op Abedins laptop. Dat was in het onderzoek naar Weiner.

Dat leverde toch niets nieuws op?

Klopt, maar de schade was Hillary al fataal geworden.

Zijn ze nog vrienden?

Op Hillary’s bedankfeestje, deze maand, maakte Huma een verloren indruk. Het was sowieso matig gezellig. Meer „een dodenwake met muziek”, schreef Vanity Fair.

En nu?

Het zal haar geen moeite kosten nieuw werk te vinden. Maar eerst graag die biografie schrijven.

Wat zegt Twitter?

@AIIAmericanGirI Russia hired Huma as Hillary’s right hand! (12 dec)