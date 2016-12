Duitse politie arresteert broers voor plannen aanslag Oberhausen

De Duitse politie heeft twee vrijdagochtend twee broers gearresteerd op verdenking van het plannen van een aanslag op een winkelcentrum in de Duitse stad Oberhausen. Dat meldt de politie. Het gaat om twee mannen van 28 en 31 jaar die in Kosovo zijn geboren.

De politie onderzoekt nog of er ook anderen betrokken zijn en hoe vergevorderd de plannen waren. De politie had al extra mankracht ingezet in het centrum van de stad en op de kerstmarkt nadat ze informatie hadden gekregen van de geheime dienst die hier aanleiding toe gaf.

Het is nog onduidelijk of er een relatie is met de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn maandagavond waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. De politie is nog steeds opzoek naar de 24-jarige verdachte, de Tunesiër Anis Amri. De politie is er vrijwel zeker van dat hij de aanslag heeft gepleegd.