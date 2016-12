Dit zijn de boeken die NRC deze week bespreekt

●●●●● Patrick Phillips: Blood at the Root In het Amerikaanse stadje Forsyth vond in 1912 een etnische zuivering plaats. Journalist Patrick Phillips reconstrueert de gruwelen dit drama in een gedetailleerd boek. Lees de recensie van Maartje Somers: ‘Sla ze dood, hang ze op, jaag ze weg‘ A Racial Cleansing in America. Norton, 302 blz. € 24,99.

●●●●● Nancy Isenberg: White Trash White trash zal nooit verdwijnen in de VS. De witte onderklasse is al eeuwen een onlosmakelijk deel van de Amerikaanse maatschappij. Daar kan president Trump niets aan veranderen. Lees de recensie van Guus Valk: ‘Losers, eeuw in, eeuw uit‘ The 400-Year Untold History of Class in America. Viking, 460 blz. € 24,99.

●●●●● Ljoedmila Petroesjevskaja: Er was eens een vrouw die haar buurkind wilde doden Het is deze ‘schaduwzijde van het leven’ die de nu in Rusland gevierde schrijfster Ljoedmila Petroesjevskaja (1938) in de bundel Er was eens een vrouw die haar buurkind wilde doden griezelig overtuigend weet op te roepen. Met recht luidt de ondertitel ‘macabere verhalen’. In de negentien vertellingen – even precies en zuinig van taal, en verontrustend van toon – keren klassieke sprookjes- en horroringrediënten terug. Lees de recensie van Mirjam Noorduijn: ‘Razend om het geluk van het kind van de buren‘ Uit het Russisch vertaald door Yolanda Bloemen en Seijo Epema, De Geus, 223 blz. €17,99.

●●●●● Jan Terlouw: Het hebzuchtgas Twee nieuwe fictie-werken van Jan Terlouw lijken op machteloze agitprop.In de kinderroman Het hebzuchtgas zitten de zakenlui doorgaans zó hoog in hun wolkenkrabbers, dat ze bevangen zijn door het ‘hebzuchtgas’ dat daar in de lucht zit. Het grote verschil met de klassieker Koning van Katoren - dat ook over jeugdig activisme gaat, is dat Het hebzuchtgas niet te genieten is als ‘gewoon’ sprookje. Lees de recensie van Thomas de Veen: ‘Oud-politicus is bevangen door klimaatwoede‘ De Kring, 222 blz. € 14,95. 10+.

●●●●● Jan Terlouw: Kop uit ’t zand Twee nieuwe fictie-werken van Jan Terlouw lijken op machteloze agitprop. Kop uit ’t zand is de titel van een novelle voor volwassenen, een nabijetoekomstsprookje. De hoofdpersoon komt voor een keuze te staan (de wereld redden versus je vrouw te vriend houden) die snel is gemaakt. Ondertussen overstroomt het land. Lees de recensie van Thomas de Veen: ‘Oud-politicus is bevangen door klimaatwoede‘ De Kring, 95 blz. € 9,95.

Lees ook: Er is geen tijd meer te verliezen -Vijf Franse auteurs reflecteren op de gevolgen van de terreur in hun land. Wat drijft iemand om lukraak te moorden? Wat doet dat met ons mensbeeld? Hoe nu verder met het debat? Zoveel schrijvers, zoveel invalshoeken, zoveel stijlen.

●●●●● Joseph Roth: Joden op drift De Oostenrijks-joodse schrijver Joseph Roth (1894-1939) is een meester van de ironie, maar weet ook heel goed woede, razernij zelfs, te beschrijven. Dat blijkt uit zijn onlangs vertaalde essay Juden auf Wanderschaft uit 1927. Met veel empathie beschrijft hij hierin de migratie, eind 19de eeuw, van honderdduizenden Oost-Europese joden naar westerse steden als Wenen, Berlijn, Amsterdam, Parijs of New York. Lees de recensie van Michel Krielaars: ‘Met wellust sloeg hij erop los‘ Vert. Els Snick. Illu. Paul van der Sterren. Voorwoord Geert Mak. Bas Lubberhuizen, 142 blz. € 14,99.

●●●●● Joseph Roth: Biecht van een moordenaar Roths woede schittert ook in zijn onlangs opnieuw vertaalde Beichte eines mörders, erzählt in einer Nacht. Deze roman, die nog niets aan kracht heeft ingeboet, laat zien waartoe een mens in staat is als hij boos is, echt boos. Lees de recensie van Michel Krielaars: ‘Met wellust sloeg hij erop los‘ Vert. Elly Schippers. Nawoord Els Snick. L.J. Veen Klassiek, 192 blz. € 16,99.

●●●●● Martha Nussbaum: Woede en Vergeving Omdat woede immoreel en contraproductief is, moet liefde de woede tot zwijgen brengen, meent filosofe Martha Nussbaum in haar nieuwe boek. Men dient zich rationeel te corrigeren. En het driftleven dan? Lees de recensie van Menno Lievers: ‘Heb uw vijand lief‘ Wrok, ruimhartigheid, gerechtigheid. Ambo| Anthos, 360 blz. € 29,99.

●●●●● Mark Greif: Against Everything Na twaalf jaar heeft de Amerikaanse essayist Mark Greif zijn stukken gebundeld. Van fitness en YouTube tot hipsters en inkomensongelijkheid – alles onderwerpt hij aan een bevlogen onderzoek. Lees de recensie van Tim de Gier: ‘Duwen, en kijken wat er omvalt‘ Pantheon, 299 blz. € 28,99.