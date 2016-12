Deutsche Bank schikt voor miljarden in de VS

Na maanden van geruchten heeft Deutsche Bank een schikking getroffen vanwege de verkoop van rommelhypotheken in de Verenigde Staten. De op twee na grootste bank van Europa betaalt de Amerikaanse Justitie in totaal 7,2 miljard dollar (6,9 miljard euro) om vervolging af te kopen. Dat maakte Deutsche vrijdag voorbeurs bekend.

Het bedrag waarover volgens de bank nu een akkoord is bereikt, bestaat uit twee delen. De financiële instelling maakt ongeveer 4,1 miljard dollar vrij als een soort vergoeding voor gedupeerde hypotheekbezitters. Het gaat dan bijvoorbeeld om lastenverlichting voor mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. De overige 3,1 miljard dollar is een boete.

Deutsche Bank benadrukt in een verklaring dat het gaat om een voorlopig akkoord. Volgens bronnen van persbureau Reuters wil het concern de uitspraken definitief maken voordat Donald Trump op 20 januari wordt ingezworen als president van de Verenigde Staten. De bank hoeft volgens hen geen extra geld opzij te zetten voor de schikking.

Barclays wordt wel vervolgd

De miljardenschikking van Deutsche komt een dag nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie aankondigde een rechtszaak te beginnen tegen het Britse Barclays. Ook daarmee was het departement in gesprek over een schikking, maar die onderhandelingen liepen op niets uit. Volgens de aanklager heeft Barclays voor 30 miljard dollar aan slechte hypotheken verkocht.

De stap om Barclays te vervolgen is een ongebruikelijke. De meeste banken die zich schuldig hebben gemaakt aan het verkoop van de giftige financiële producten besloten de zaak af te kopen voordat het tot een rechtszaak kwam. In totaal schikte de VS de laatste jaren al voor 46 miljard dollar met Amerikaanse banken voor vergelijkbare vergrijpen, meldt Reuters.

Zorgen over de financiële stabiliteit

Ook Deutsche besluit een rechtszaak dus niet af te wachten. De grootste bank van Duitsland is al maanden in gesprek over een schikking, tot dusver zonder succes. In september kwam de Amerikaanse Justitie met een voorstel van 14 miljard dollar, maar dat plan wees Deutsche Bank vrijwel meteen af.

Met het afketsen van die schikking namen de zorgen bij beleggers toe. Toen het tijdschrift Focus een week later schreef dat Deutsche niet hoefde te rekenen op financiële steun van de Duitse regering groeide de twijfel over de financiële stabiliteit van het concern alleen maar meer. De koers van het aandeel bereikte daarop het laagste niveau ooit.