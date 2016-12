Delta Lloyd zegt ja tegen overnamebod van NN

Wat een dubbeltje al niet kan doen. Verzekeraar Delta Lloyd heeft ingestemd met het overnamebod van NN Group, het voormalige Nationale-Nederlanden. NN betaalt 5,40 euro per aandeel, 10 cent meer dan de 5,30 euro per aandeel die Delta Lloyd begin oktober nog heeft afgewezen. Dat bedrag vond het bedrijf toen nog „substantieel” te laag.

In tweeënhalve maand tijd hebben de bestuurders en commissarissen van Delta Lloyd er een dubbeltje bij onderhandeld. Vrijdagochtend maakten de bedrijven bekend dat ze eruit waren. In totaal betaalt NN 2,5 miljard euro. Dat is genoeg geld, hebben de bestuurders en commissarissen geoordeeld. Hun zakenbankiers van Goldman Sachs en Bank of America Merrill Lynch vinden dat ook, zeggen ze erbij in het persbericht.

Delta Lloyd heeft gezegd dat het het ook prima alleen af kan. Maar daar zitten toch te veel „risico’s” aan, zegt topman Hans van der Noordaa nu in een verklaring. Hij noemt de grote concurrentie en de steeds strengere regels. Van der Noordaa heeft uitgebreid naar de „alternatieven” gekeken, zegt hij, maar geen betere optie gevonden.

Lees ook dit interview met Van der Noordaa: ‘Ik wil het niet op scherp zetten’

Samen vormen NN (9,2 miljard euro omzet) en Delta Lloyd (3,9 miljard euro omzet) de tweede verzekeraar van Nederland. Aegon is met 35 miljard euro omzet de grootste. De bedrijven hebben samen bijna 20 miljoen klanten. Lard Friese, de topman van NN, wordt de bestuursvoorzitter van het gecombineerde bedrijf. Hans van der Noordaa van Delta Lloyd, die ooit bij ING nog een tijdje Frieses baas was, moet een andere baan zoeken.

Deze overname sluit precies aan bij wat de toezichthouder graag wil, die daartoe recent wederom opriep in de media. De Nederlandsche Bank (DNB) zegt al een tijdje dat verzekeraars moeten samengaan. Zo zijn ze minder kwetsbaar voor problemen als de extreem lage rente. Officieel moet DNB de overname nog goedkeuren, maar dat levert naar verwachting geen problemen op. Delta Lloyd is vorig jaar ernstig verzwakt, driekwart van de beurswaarde ging verloren. Een overname door NN kan dus ook worden gezien als een redding.

Klanten van NN en Delta Lloyd krijgen het door de overname alleen maar beter, zeggen de bedrijven. Een groter bedrijf kan slimmer en goedkoper werken, redeneren ze. Samen kunnen ze ook betere nieuwe verzekeringsproducten verzinnen. Concrete voorbeelden van wat er voor klanten precies verbetert, kan een woordvoerder van NN niet geven.

De merknaam Delta Lloyd verdwijnt, maar voor bestaande Delta Lloyd-klanten verandert er niets, zegt een woordvoerder van Delta Lloyd. De bestaande afspraken „blijven bestaan”. De „sterke merken” OHRA en BeFrank blijven wel behouden.

Lees ook: Gehavend Delta Lloyd is voor NN Group een makkelijke prooi

Voor de werknemers van de verzekeraars – bij NN werken 11.500 mensen, bij Delta Lloyd 5.200 – verandert er wel van alles. Grote overnames als deze leiden onvermijdelijk tot verlies van banen. Zo is er straks nog maar één hoofdkantoor nodig. Dat wordt het NN-hoofdkantoor in Den Haag, dat van Delta Lloyd in Amsterdam verdwijnt. Hoeveel banen er naar schatting verloren gaan, willen de verzekeraars niet zeggen. Wel benadrukken ze dat werknemers van beide bedrijven dezelfde kansen krijgen.

De aandeelhouders van Delta Lloyd zijn mogelijk teleurgesteld. Zij hadden rekening gehouden met een hoger bod dan 5,40 euro per aandeel. In de afgelopen weken is de koers opgelopen tot bijna 5,60 euro. Voordat bekend werd dat NN Delta Lloyd wilde overnemen, schommelde de koers rond de 4 euro. Wie niet al te lang geleden is ingestapt, verdient dus aan de overname. Maar voor lang zittende aandeelhouders maakt dat dubbeltje extra weinig goed. Anderhalf jaar geleden was een aandeel Delta Lloyd nog ruim 15 euro waard.