Delta Lloyd stemt in met overnamebod NN Group

Verzekeraar Delta Lloyd heeft ingestemd met een overnamebod van branchegenoot NN Group. Dat meldt NN Group op haar website. NN Group, het vroegere Nationale Nederlanden, betaalt 5,40 euro per aandeel, wat neerkomt op een bedrag van 2,5 miljard euro.

Eerder wees Delta Lloyd een bedrag van 5,30 euro per aandeel af omdat ze het bedrag te laag vonden, ondanks de voordelen die een deal met zich mee zou brengen. Nu NN Group het bod heeft verhoogd naar 5,40 euro per aandeel, ging het bedrijf akkoord omdat het “in het beste belang” zou zijn van het bedrijf.

Lees meer over de overnamepogingen: Delta Lloyd en NN zijn druk bezig – maar uit het zicht

NN Group is de grootse verzekeraar in Nederland. Delta Lloyd is de op drie na grootste. In een verklaring zeggen de bedrijven met de overname hun positie in België en Nederland te kunnen versterken op het gebied van pensioenen, vermogensbeheer en schadeverzekeringen.

Sector onder druk

Volgens analisten was Delta Lloyd een makkelijke overnameprooi nadat het bedrijf vorige zomer driekwart van zijn beurswaarde verloor. Bovendien dringt De Nederlandse Bank al langer aan op overnames in de verzekeringsbranche. Volgens de toezichthouder staat de sector onder druk omdat de markt is verzadigd, de rente is extreem laag is en het vertrouwen van consumenten is aangetast door de woekerpolissen.