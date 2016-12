De kerstdis over 25 jaar: geroosterde naaktslak en sojabiefstuk

Midwinter is de gezelligste maar ook de ingewikkeldste tijd van het jaar. Het is altijd balanceren tussen de high-tech die bij ons dagelijks leven hoort en de nostalgie naar vroeger die juist in de donkere dagen opkomt. Veel mensen verlangen in hun hart naar een authentieke Kerst of Chanoeka, hoewel we officieel natuurlijk spreken van midwinter- of interreligieuze en humanistische feesten. Daarom deze keer aanwijzingen voor een menu dat tegelijk makkelijk is en toch de smaak en de sfeer van vroeger terugbrengt, maar met een eigentijdse twist en energieneutraal bereid.

Een bijzondere midwintermaaltijd vraagt ook een inzet van de gasten. Omwille van de feestelijke saamhorigheid raad ik aan de ruimte rondom de eettafel tot bot- en apparatuurvrije ruimte te benoemen, bijvoorbeeld door een lock-out grid zodat iedereen zich op elkaar kan concentreren. Ik moedig mijn gasten altijd aan om deze avond hun persoonlijke monitors uit te zetten; glucose, bloeddruk en andere vitale indicatoren hoeven we echt niet continu en direct te meten (de data zijn immers ook na de maaltijd opvraagbaar). Daarnaast vinden sommige gasten het leuk om samen de ingrediënten te verwerken en zelfs even zelf te koken. De meeste food processing spaces in stedelijke appartementen bieden daar helaas weinig ruimte voor, maar voor een nagerecht is het misschien mogelijk.

Pre-processing

Laat van tevoren de gasten inloggen met hun vitale gegevens, inclusief allergenenpas, zodat Aly (of een ander type digitale assistent) de concentraties K, Na, LZ (luteine, zeaxanthine), eiwit & omega voor de gerechten en drankjes van ieder individu kan berekenen.

Bestel echte kaarsen van bijenwas, want daarmee ondersteunen we de wasbij, de nieuwe resistente mutant van de oude honingbij. Bovendien roept de geur voor de oude generatie nog herinneringen op.

Plan uw dronebestelling voor vers brood van de stadsbakkerij, levering 1 uur voor aanvang. Uw dashboard geeft het moment van landing aan op het dronepad op het dak van uw woontoren. Onderweg naar boven kunt u de benodigde kruiden en groenten uit balkon- en dakkas plukken. Heel leuk is ook om van tevoren samen met de gasten te bieden bij de veiling van lokale groenten waarvan de winst naar de opvang van dak- en doellozen gaat. Zo heb ik mij alvast ingeschreven voor de immer schaarser wordende goudreinetten; de bieding sluit zes uur voor het begin van de maaltijd en wordt direct bezorgd, dus op tijd voor de verse, nostalgische appeltaart, het hoogtepunt van onze maaltijd.

Programmeer de geurdiffusie voor, tijdens en na de maaltijd. Mochten er christenen onder de gasten zijn, dan is dennen- en lichte wierookgeur aan het begin welkom, anders wisselende citrusmengsels, overgaand naar kalmerende vanille aan het eind. Alys-sensors in het plafond houden bij wanneer het tijd is voor nieuwe geuren en ze zullen de temperatuur, muziek en lichtintensiteit afstellen, zodat we tussen de gangen door vanzelf actiever worden en onze spijsvertering stimuleren. Oudere in-situ gasten, die dus ter plekke aanschuiven, krijgen een stoel met electro-stimulatie, de anderen worden middels aanpassingen in de hoogte van de tafel en trillingen in de stoel aangemoedigd een deel van de maaltijd staande te consumeren.

Installeer ook de Hololens boven de tafel en zorg voor voldoende individuele brillen voor de in-situ gasten, en laat contact zoeken met peer-systemen van uw ex-situ gasten elders. Voor de verstokte romantici onder uw gasten kunnen dennenbomen, arrensleden en sneeuwlandschappen worden geprojecteerd mét bijpassende soundtrack, al geef ik zelf de voorkeur aan panelen met zachte pastelkleuren en 19-eeuwse pianomuziek (ik weet het, Schubert, het is onbeschaamd ouderwets).

Stel afvalcontainer 4 in voor bacteriële plastic regeneratie (containernummer kan wisselen per wijk, uw digitale assistent scant het afval en bepaalt de route).

Benodigde apparatuur

- 3D-voedselprinter met drie mondstukken;

- Vin-espress of ander model alcoholvrije wijnmachine;

- Pulsed Electric Field mixer voor verse dranken;

- Standaard phenomics-robot (met laser backscattering voor kwaliteitscontrole van ingrediënten, ook leuk voor de kinderen om te helpen met het doormeten van de appels);

- Eiwitvlechterrobot (liefst Shearcell)

- Afbreekbare borden en bestek van plastic gemaakt van CO2 dat weer verrekend wordt met uw persoonlijke uitstoot.

Voor de sfeer: een porseleinen schaal van vroeger en een tafelkleed van natuurlijke weefsels (let op, dat verhindert het opladen van apparatuur op tafel).

Mocht een van de oudere gasten als verrassing nog een fles echte alcoholische wijn hebben bewaard, zorg dan voor kristallen glazen.

Ingrediënten

- Zeewier, Azteekse oermais en naaktslakken voor de salade;

- Meelwormen, algenpasta voor de rollade;

- Personalized vitamine koolhydraten-mix voor iedere gast;

- Verse kweektonijn (gevoed op algen);

- Soja-lupine-rubisco melange voor de biefstuk;

- Overblijfselen van aardappel, wortel en biet voor het printen van de garnituur;

- Vetvrije calcium- & eiwitverrijkte geitenkaas van de stadsboerderij (let op het eiwitgehalte van deze maaltijd, dat kan te hoog zijn voor sommige gasten, gebruik dan als substituut luchtvulling).

- 3 aniwivruchten (kies gele of groene variant voor respectievelijk dominante ananas- of kiwismaak) en/of appels van het seizoen (dwz. uit de koeling via de veiling, liefst goudreinetten)

- deeg van quinoa met toegevoeg de gluten

- koeienmelkboter, slagroom

Voor de dranken:

- Capsules niet-alcoholische neovin voor de vin-espress;

- CO2-water;

- Fruitafval;

- Arctisch smeltwater.

Alle ingrediënten hebben een duurzaamheidslabel en zijn de beste keuze in hun categorie. De keuze voor ongewervelden (wormen, naaktslakken en algen) is energetisch het meest logisch, maar voor deze feestelijke gelegenheid is kweektonijn ook verantwoord.

In een duurzaam dieet met geoptimaliseerde vetten en eiwitten past een kleine hoeveelheid rundvlees als meest efficiënte converter van onverteerbare vegetatie. Reken op 38,4 gram per persoon. De hoeveelheid vlees moet altijd minder zijn dan de eiwitten afkomstig van ongewervelden zoals meelwormen.

Processing en het eventuele koken

Wie wil kan samen met de gasten, al of niet via hologram, de diverse mengsels aanmaken. Mijn aanbeveling is zoveel mogelijk door de Aly-bot te laten bereiden, dat is sneller en homogener, inclusief het mengen van de salade en het snijden van de tonijn. De versierselen vormen van aardappelen, wortel en biet is een leuk karweitje voor wie handmatig creatief wil zijn.

Meng de salade en bedek deze met de geroosterde naaktslakken. De biefstuk vereist enige aandacht, ook al zijn de individuele eiwitmengsels voorbereid. Stel de eiwitvlechterrobot af op de gewenste textuur en voer de mengsels langzaam in. Rol de lap uit en laat op de juiste dikte en maat snijden en op de grillplaat schuiven.

Meng het karkasvlees met de rest van de naaktslak en algenbindmiddel om kleine hamburgers te printen.

Voor de appeltaart: meng het quinoadeeg met boter in verhouding 1:4.

Check het suikergehalte en de rijpheid van de appels met de laser-robot, gebruik alleen de rijpste exemplaren.

Aly mengt het deeg en vult de taartvorm.

Slagroom: de meesterproef van luxe die weinigen kunnen bereiden. Ik prefereer een gelijke verhouding plantaardig, dierlijk eiwit en water, aangevuld met standaard emulgatoren; plantaardige vetten uit algen en gehomogeniseerde suikerkristallen. Wie dierlijke eiwitten en vetten wil gebruiken, moet zich bewust zijn van hoe uitzonderlijk zuivelproducten zijn (misschien een goede aanleiding voor een videotalk tussen de gangen).

De maaltijd

Aangezien iedere portie individueel is aangepast, en iedere stoel is gelabeld, kan Aly de in-situ gasten direct uitserveren. Voor ex-situ’s kan desgewenst een brain stimulation aangelegd worden om smaak- en geursensoren te activeren en zo meer samen te genieten. Voor mijn intieme vriendinnen in andere tijdzones die zijn ingelogd is onze hele maaltijd op een later tijdstip te delen.

Vlak voor de maaltijd is het een goede gewoonte om ook even met de producenten te schakelen die aan de stadscoöperatie verbonden zijn. In mijn geval Kumar, de kaaschemicus, en Mahmoed, de producent van algen en meelwormen (ik laat hem de rollade zien). Beiden wens ik een fijn winterfeest.

Als iedereen naar gezondheid heeft gegeten, en terwijl uw Aly-bot voor het afruimen zorg draagt, schakelen we het hologram met opa en oma in Marokko en andere ex-situ gasten uit. Denk dan nog even aan hoe het vroeger was, toen midwinter nog Kerst of Chanoeka was, het huis dagenlang geurde naar eten en de vuile vaat, de lege flessen en de grijze (onafbreekbare) vuilniszakken zich opstapelden en uw gezinsleden onder invloed van wijn en een overvloed van calorieën naar bed wankelden. Onze kerstmaaltijd wordt elk jaar veiliger en gezonder, maar wat het meeste telt is het samen eten in de wetenschap dat degenen die geen midwinter of midzomer kunnen vieren – omdat ze de bitcoins voor de ingrediënten noch de apparatuur bezitten – jaarlijks afneemt.

Louise O. Fresco is voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen U&R en schrijfster. Met dank aan haar collega’s van Wageningen University & Research.

Probeer dit (nog) niet in uw eigen keuken Deze futuristische midwintermaaltijd zonder voorspellende waarde is gebaseerd op een combinatie van bestaande high-tech uit het laboratorium, min of meer realistische extrapolaties en een zekere nostalgie. De behoefte aan het authentieke verdwijnt niet naarmate de high-tech in het dagelijkse leven toeneemt. Vandaar de ‘echte’ appeltaart met slagroom. Het in real time monitoren van gezondheidsparameters is waarschijnlijk, opa en oma per hologram is mogelijk. De beleving van geur en smaak gaan wellicht verder dan hier beschreven door directe hersenstimulatie, zodat ook op afstand de sensatie ontstaat van samen koken. Afval bestaat niet meer, bacteriën zullen alles omzetten tot nieuwe ingrediënten, inclusief plastic. De robot met backscattering en de 3D-printer zijn nu al gemeengoed in vele labs, de shearcell-techniek (eiwitvlechter) niet.