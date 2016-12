‘Datavrije muziek T-Mobile moet stoppen’

Telecomprovider T-Mobile moet stoppen met het aanbieden van datavrije muziek bij mobiele abonnementen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) publiceerde vrijdag het besluit om de provider een dwangsom van 50.000 euro per dag op te leggen, tot een maximum van een half miljoen euro.

Sinds 10 oktober kun je bij T-Mobile onderweg luisteren naar Spotify, Deezer of online radiozenders, zonder dat het dataverkeer van die muziekdiensten wordt meegeteld. Dat druist in tegen de Nederlandse regels voor netneutraliteit: providers mogen geen diensten voortrekken met lagere tarieven, omdat dat de keuze van de consument stuurt. Zo is deze datavrije optie alleen bij duurdere abonnementen verkrijgbaar.

In Nederland nam de Eerste kamer op 11 oktober een wet aan die hoge eisen stelt aan de neutrale doorgifte van data. Zelfs voordat T-Mobile ‘datavrije muziek’ introduceerde, was al duidelijk dat het aanbod in Nederland niet toegestaan zou worden.

Geen Apple Music of SoundCloud

Het aanbod trekt niet één dienst voor; het rekent geen dataverkeer voor in totaal 19 muziekaanbieders. T-Mobile zegt in principe elke muziekaanbieder door te willen geven zonder er kosten voor in rekening te brengen. Partijen als SoundCloud, Apple Music en Google Play ontbreken nog, drie maanden na de introductiedatum.

T-Mobile gaat met de slogan ‘Datavrij muziek streamen, dat is je recht” tegen het besluit in beroep: volgens het bedrijf staan de Europese regels wel toe dat diensten met lagere tarieven worden aangeboden.