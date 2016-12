Burgemeesters kunnen optreden tegen woonoverlast

De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met de zogenaamde ‘aso-wet’. Met de nieuwe wet krijgen burgemeesters meer mogelijkheden om op te treden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken.

Volgens het wetsvoorstel kan de burgemeester optreden als bijvoorbeeld de hond van de buren dag en nacht blaft of als muziek tot diep in de nacht herhaaldelijk overlast geeft. In dit soort gevallen kan de burgemeester een concrete gedragsaanwijzing opleggen, zoals het muilkorven van de hond of het uitzetten van de muziek. Ook overlast van mensen die hun huis regelmatig kortstondig verhuren aan toeristen, via bijvoorbeeld Airbnb, kan de burgemeester met de nieuwe wet aanpakken.

Volgens de initiatiefnemer van het voorstel, Ockje Tellegen (VVD), was de wet noodzakelijk omdat een gedragsaanwijzing zwaarder is dan een waarschuwing, maar lichter dan een uithuiszetting.

Tijdens het Kamerdebat donderdag steunde onder andere PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch het wetsvoorstel. Hij zei:

“Ik noem het altijd een van de meest venijnige en gemene vormen van criminaliteit, omdat het geschiedt door je buren in je eigen portiek of je eigen straat.”

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel was al langer in de maak. VVD-staatssecretaris Dijkhoff was er in 2014 als Kamerlid mee begonnen en Tellegen heeft het overgenomen. De VVD in Amsterdam reageerde destijds verheugd op het initiatiefwet. VVD-wethouder Eric van den Burg zei in 2014 in een verklaring: