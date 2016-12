Wie?

Theresa May (1956), Brits premier, tweede vrouwelijke leider van de Conservatieven sinds Margaret Thatcher.

Waarom?

Na het aftreden van David Cameron, die slechts herinnerd zal worden als de man die gokte met het Brexit-referendum en (op 23 juni) verloor, stelde May zich kandidaat voor diens opvolging. Na een bloedbad onder haar concurrenten, onder wie Brexit-vaandeldrager Boris Johnson, won May. Ze moet het belangrijkste naoorlogse Britse besluit uitvoeren: haar land de EU uitleiden.

Ze was zelf toch voor ‘blijven’?

Ja, zij het lauw. Als premier zegt ze nu: het volk heeft gesproken, Brexit is Brexit. Ze gaat uiterlijk in maart 2017 in Brussel de scheiding aanvragen.

Scheiding? Weet je niks originelers?

Nee. Wordt het een echte scheiding of alleen van tafel en bed? Kan het minnelijk of wordt het een vechtscheiding? Hoe wordt de boedel gescheiden?

En wat wordt het?

May zegt er niets over, behalve dat ze zich aan het schema zal houden. Misschien wil ze haar kruit droog houden. Of ze heeft echt nog geen plan.

Wat is er zo moeilijk aan? Brexit is Brexit!

Het referendum ging over ‘erin’ of ‘eruit’, maar niet over hoe dan. Lid van de gemeenschappelijke markt blijven, zoals veel Britten willen, ook in haar partij, is economisch slim. Maar dat gaat niet samen met immigratiebeperkingen voor EU-burgers die veel Brexit-adepten óók willen.

De tijd dringt?

Dat kun je wel zeggen. De partij mort. De ministers die zich met Brexit bemoeien zijn het totaal oneens. En straks zet de economische terugslag door. Of het begint door te dringen wat het betekent als Brusselse subsidies wegvallen. Dan krijgt haar volk misschien wel bedenkingen.

Verder nog beren op de weg?

Roedels! Bijvoorbeeld als de rechter bepaalt dat May eerst het parlement moet consulteren, voordat ze Brussel belt. Of de Schotten gaan hun eigen weg. Dan wordt het een full English Brexit.

Een wonder dat May zo kalm blijft.

Domineesdochter, net als Merkel, ja. Maar intussen niet helemaal meer haar koele zelf. Zie haar besluit om oud-minister Nicky Morgan op 10 Downing Street te weigeren nadat die de draak had gestoken met Mays leren broek van 1.000 pond. Dat zou Thatcher nou nooit zijn overkomen. En niet alleen omdat die nooit een broek droeg.

Wat zegt Twitter?

@Jacqui_Smith1 Not bothered by what’s in Theresa May’s wardrobe. Much more concerned about what’s in her cabinet. (11 dec)