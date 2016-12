Terreurverdachte Berlijn doodgeschoten in Milaan

De 24-jarige Tunesiër Anis Amri, van wie nu vrijwel zeker is dat hij de kerstmarktaanslag in Berlijn heeft gepleegd, is doodgeschoten in Milaan. Dat zei Angelino Alfano, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, vrijdagochtend in een persconferentie, aldus Reuters.

Volgens onder meer La Repubblica is er vrijdagochtend rond 3 uur een man doodgeschoten in het noorden van Milaan na een vuurgevecht met de politie. Twee patrouillerende Italiaanse agenten hielden Amri aan bij het station van Sesto San Giovanni, op de piazza Primo Maggio. Toen ze zijn documenten vroegen, opende hij het vuur en verschanste zich achter een auto. Een agent raakte daarbij gewond.

Corriere Della Sera meldt dat hij “Alluha akbar” riep voordat hij begon met schieten. In het vuurgevecht met de politie werd hij gedood. In zijn rugzak vond de politie een treinbiljet waaruit kon worden opgemaakt dat hij net was aangekomen uit Frankrijk. De verdachte zou zijn geïdentificeerd door middel van vingerafdrukken.

Een vrachtwagen reed op een kerstmarkt aan de Kurfürstendamm, in het westen van de stad, in op het winkelende publiek en ramde onder meer een kraampje. Bij de aanslag in Berlijn vielen twaalf doden en tientallen gewonden. Onder de doden zijn een Israëlische en een Italiaanse vrouw.

Vingerafdrukken

Donderdag zei de Duitse aanklager dat er vingerafdrukken zijn aangetroffen op de deur van de vrachtwagen waarmee Amri inreed op bezoekers van de kerstmarkt. Ook werden identiteitspapieren op naam van Anis Amri aangetroffen in de cabine van de vrachtwagen in een portemonnee. Het voertuig werd door de aanslagpleger gekaapt van een Poolse bestuurder, die dood in de cabine werd aangetroffen.

De Duitse veiligheidsdiensten hadden Amri al langer in het vizier, maar zagen geen aanleiding hem op te pakken. Uit onderschepte digitale communicatie zouden de veiligheidsdiensten onder meer hebben opgemaakt dat de Tunesiër zich aanbood als zelfmoordterrorist. Alle aanwijzingen waren echter niet hard genoeg om Amri aan te kunnen houden.

Lees ook: Anis Amri liet zich lastig uitzetten

Onduidelijkheid klopjacht

Over de klopjacht op Amri bestaat veel onduidelijkheid. Eerder vandaag meldden Duitse media nog dat de Duitse politie er vanuit ging dat Amri zich nog in Berlijn zou bevinden.

Vrijdagochtend meldde de Deense politie nog op Twitter dat een man die voldoet aan het signalement van de terreurverdachte is gezien in Aalborg. De politie riep mensen op uit de buurt te blijven van het gebied waar de man is gezien, omdat er een operatie bezig is.