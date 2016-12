De neef van Zlatan zoekt naar ‘die ene goede voorzet’

Wie zich verdiept in de voetbalwereld ziet ze overal: familieleden van voetballers die ook actief zijn in de voetballerij. Als zaakwaarnemer, als chauffeur of als, nou ja, gewoon, familie van. Het meest tastbare bewijs daarvan is de lijst met 209 geregistreerde makelaars van de KNVB. Daarop is bijvoorbeeld Julian Emanuelson te vinden, de broer van oud Ajacied Urby Emanuelson.

Een andere bekende naam: Achahbar. Het gaat om Karim, de oudere broer van Anass Achahbar, spits bij PEC Zwolle. De transfer van zijn broertje van Feyenoord naar Zwolle afgelopen zomer was meteen het hoogtepunt uit zijn carrière. Van betrokkenheid van Karim Achahbar bij andere transfers is, getuige de overzichten van de KNVB, geen sprake.

De meest opvallende naam op de lijst: Adnan Ibrahimovic, naar eigen zeggen een “tweedelijns neef” van Zlatan, de Zweedse spits van Manchester United. Hun vaders zijn volle neven.

Adnan groeide op in Bosnië in voormalig Joegoslavië en stond op het punt om in Sarajevo te gaan studeren toen in 1992 de oorlog uitbrak. Het voetbal bood hem een uitweg. Ibrahimovic had talent en speelde als schaduwspits voor onder meer voor de Duitse profclubs Fortuna Düsseldorf en VfL Bochum.

De liefde voerde hem uiteindelijk naar Nederland waar hij zich aan de Open Universiteit financieel schoolde. Hij werkte bij de Rabobank en MKB Nederland tot hij er in 2009 klaar mee was. Ibrahimovic, dan nog altijd actief als zaalvoetballer, miste het voetbal.

Hij haalde zijn makelaarslicentie en zette een aantal bedrijven op. Zijn paradepaard: IMG International, een sportagentschap met vestigingen in Den Haag en Dubai. Zijn motto: “Changing the game in football, we believe in guiding you all the way. You can rely on us.” Neef Zlatan, die hij onlangs nog bezocht in Manchester, behoort “helaas” niet tot zijn clientèle. Ibrahimovic: “Zlatan is helemaal ingepakt door zijn zaakwaarnemer, Mino Raiola.”

Adnan (46) ontdekte gaandeweg dat het werken in de voetballerij “volledige concentratie en focus” behoeft. Hij deed één van zijn bedrijven van de hand en richt nu volledig op IMG. “Als spits heeft Zlatan ook niets aan eindeloos veel matige voorzetten. Het gaat om die ene goede voorzet. Die móet erin.” Lachend: “Zo is het in het bedrijfsleven ook.”