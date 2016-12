Wat zeg je?

Het onderzoek loopt nog en de voornaamste verdachte is nog voortvluchtig, maar dat mag de pret niet drukken. Wij hebben natuurlijk geen onderzoeksresultaten of verdachtenverhoren nodig om keiharde, definitieve conclusies te trekken over wat er deze week in Berlijn is gebeurd en wie daar schuldig aan is. In onze postveridische samenleving vormen feiten een overbodige complicatie die maar afleidt van de waarheid. Ik zal het nog sterker vertellen: al dat gezeik over feiten is een complot van de multiculturele elite die onze vrijheid van meningsuiting wil inperken en medeplichtig is aan de moordpartij omdat zij de problemen niet wil benoemen.

De moslims hebben het gedaan. De moordpartij in Berlijn is het zoveelste voorbeeld van een terroristische aanslag in naam van de verderfelijke islam. Het is ongelooflijk dat de multiculturele elite nog steeds niet wil inzien dat alle moslims misdadigers zijn die onze samenleving kapot willen maken. Politici die asielzoekers toelaten, zijn medeplichtig aan de moord. Wilders twitterde een foto van Merkel met bloed aan haar handen. Het asielbeleid faalt. De Telegraaf had eergisteren een kop op de voorpagina: ‘Poort wagenwijd open.’

En nu niet aankomen met praatjes dat je asielzoekers, vluchtelingen, moslims en jihadisten niet op één hoop mag vegen. Ze komen toch allemaal uit diezelfde enge landen? En niet elke moslim is een terrorist, maar elke terrorist is wel een moslim. Al die aanslagen van extreemrechtse schutters in Amerika, zijn geen aanslagen maar schietpartijen. Dat mag je geen terrorisme noemen, want dan verbloem je de waarheid dat alle terroristen moslims zijn. En als je zegt dat die daders van de aanslagen in Parijs, Nice en Brussel geen asielzoekers zijn, omdat ze niet eens buitenlanders zijn, omdat ze zijn geboren in Frankrijk en België, dan ben je gewoon een wegkijker. Het zijn toch moslims? Alleen al aan hun huidskleur kun je zien dat dat vieze vuile buitenlanders zijn. Nee, ik ben geen racist. Ik verbied jou om mij racist te noemen, want daarmee probeer je mij de mond te snoeren en mij mijn vrijheid van meningsuiting te ontnemen.

En de dader van de aanslag in Berlijn is toevallig wel een Tunesiër. Hij is ook nog eens een asielzoeker. Jij wou toch feiten? Dat zijn feiten. Dat zijn asielverzoek is afgewezen, zegt niets. Hij is toch binnengekomen? Het asielbeleid faalt gewoon aan alle kanten. Hij is al eerder veroordeeld in Italië. Hij heeft daar vastgezeten. De politie in Duitsland hield hem in de gaten. Wat zeg je? Ga je nou beweren dat dat bewijst dat het opsporingsbeleid en de inlichtingendiensten wel goed functioneren? Hij heeft toch een aanslag gepleegd? Nou dan. En als je zegt dat het ook wel eens gebeurt met onze eigen blanke misdadigers, dat ze door de politie in de gaten worden gehouden en dan toch iets slechts doen, en dat dat dus geen reden is om het hele asielbeleid ter discussie te stellen, dan heb je er echt helemaal niets van begrepen. Hij is geen gewone blanke misdadiger. Hij is een moslim. Je moet wel de feiten benoemen.

Wat zit je nu te doen? Zit je een plaatje te photoshoppen van Wilders met bloed aan zijn handen? Zeg je dat hij medeplichtig is aan de dood van onschuldige blanke mensen omdat hij haat zaait en mensen in de samenleving tegen elkaar op zet? Dat is laag. Dat is nog lager dan laag. Je moet denken dat jij de vrijheid hebt om die mening te uiten.

Ilja Leonard Pfeijffer is schrijver en dichter