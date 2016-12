Waar deze maand al illegaal vuurwerk werd onderschept

Vuurwerk dat niet goed in elkaar zit of teveel kruit bevat, mag in Nederland niet verkocht worden. Toch blijken er ieder jaar weer duizenden kilo’s in auto’s, huizen en schuurtjes verborgen te liggen. Dat vuurwerk wordt in beslag genomen, afgevoerd en vernietigd. Bekijk hier de meest opmerkelijke vuurwerkvondsten van de maand december tot nu toe.

De tekst gaat verder na de kaart:



Vuurwerkbarometer

Landelijke cijfers over de hoeveelheid vuurwerk die in beslag is genomen, worden bijgehouden op basis van de Dienst Domeinen en verzameld in de zogenoemde Vuurwerkbarometer. Die stond donderdag op ruim 14.000 kilo.

NRC was donderdag aanwezig bij de vuurwerktest van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De tekst gaat door onder de video.



De oogst van 2016-2017 lijkt lager uit te vallen dan in eerdere jaren. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat dat te maken heeft met een grote vondst in Duitsland. Vlak over de grens werd in bunkers 40.000 kilo gevonden, en bij enkele invallen in Nederland nog eens meer dan 2.500 kilo. In Nieuwegein en Arcen werden in totaal drie mensen aangehouden die volgens het OM een “belangrijke functie” lijken te hebben in de Nederlandse vuurwerkhandel. De drie waren vermoedelijk de verkopers van het vuurwerk.