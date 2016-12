VVD luistert graag naar een verzoekplaatje

Roken lossen we op

Een opmerkelijke aanpassing in het VVD-partijprogramma. In het concept stond bij het kopje ‘zorg en gezondheid’ nog een afbeelding van een gezellig huiselijk tafereel: een ijverig schrijvende huisarts of verpleegkundige op bezoek bij een oudere man. Bruine klok en thermometer aan de wand, gehaakt kleedje over de bijzettafel, afstandsbedieningen en post op tafel. En een sigaretje in de hand. Dat kan dus volgens de liberalen gewoon nog in bijzijn van een medicus.

Maar wel met de tijd mee

Dat sigaretje is ook níét de reden dat de foto werd aangepast. Een VVD-lid uit Utrecht vroeg zich af waarom de huisarts zat te schrijven. „Waarom wordt er een foto gebruikt die niet de huidige technologische ontwikkelingen ondersteunt?” Het VVD-lid is zelf verpleegkundige en doet alles ‘gewoon’ digitaal.

Een kijkje achter de schermen met de belangrijkste verhalen van onze Haagse redactie. Aanmelden voor NRC Binnenhof

Het hoofdbestuur vond het een „sympathiek voorstel”, en beloofde te zoeken naar een nieuwe afbeelding voor het programma. Nu is de zorg volgens de VVD twee verpleegkundigen die naar een iPad kijken.

Een dansende robot

Foto’s in de verkiezingsprogramma’s geven sowieso een interessant inkijkje in hoe de partijen Nederland zien. D66 verbeeldt zorg met een foto van twee lachende ouderen die naar een dansende robot kijken. Verder legt Nederland zonnepanelen op het dak aan (VVD, D66, GroenLinks), zitten agenten altijd te paard (VVD, D66) en fietsen we (VVD, D66, Denk en ChristenUnie). Al doen we dat volgens de laatste partij met helm.