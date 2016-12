Vogelgriep vastgesteld bij ‘grootste dierenspeciaalzaak van NL’

Bij een grote dierenhandel in het Zuid-Hollandse Stolwijk is vogelgriep (H5) aangetroffen. Dat hebben het bedrijf, dat zich de “grootste dierenspeciaalzaak van Nederland” noemt, en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) donderdag bekendgemaakt.

Het is niet bekend of het gaat om vogelgriep type H5N8, de dodelijke en erg besmettelijke variant. De NVWA doet nog onderzoek. Het is het eerste geval van vogelgriep in West-Nederland.

Al het pluimvee van Dierenhandel Hoogendoorn moet worden geruimd. Het gaat om 6.600 vogels, een relatief laag aantal vergeleken met andere ruimingen van de afgelopen maand. Er zijn in de buurt geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf.

De locatie van de dierenhandel:



Dierenhandel Hoogendoorn verkoopt niet alleen kippen, maar ook konijnen, knaagdieren en watervogels. Het heeft ook een dierenpark van 20.000 vierkante meter. Het bedrijf moet zeker drie maanden dicht.

Anniek Enthoven, verslaggever van Omroep West op Twitter:

NVWA: gisteren #vogelgriep ontdekt in #Stolwijk. Ruimen is begonnen. 70 soorten vogels oa zwanen, eenden, kanaries, ganzen. — Anniek Enthoven (@anniekenthoven) December 22, 2016

Reeks vogelgriepgevallen

Het is het laatste bedrijf dat is getroffen door een reeks gevallen van vogelgriep sinds eind november. Die begon bij een bedrijf in Biddinghuizen, met drie vestigingen in Hierden en één in Ermelo, met in totaal 180.000 vleeseenden. In de omgeving werd toen een ander bedrijf met 21.000 dieren preventief geruimd.

Op 1 december volgden nog twee ontruimingen in Biddinghuizen van in totaal 24.000 vleeseenden. Daarna waren bedrijven in Abbega (13 december, 63.000 leghennen), Kamperveen (16 december, 14.000 vleeseenden, plus een preventieve ontruiming van 40.000 vleeskippen in de omgeving), Hiaure (18 december, 28.500 leghennen) en Boven-Leeuwen (19 december, 48.000 kippen) slachtoffer. Na het laatste geval moesten ook drie andere bedrijven in een straal van één kilometer met in totaal bijna 250.000 kippen geruimd worden.

Geruimde pluimveehouderijen in Nederland (november en december 2016). Klik op de punten voor meer informatie: