Verzekeraar Achmea pleit voor vuurwerkverbod

Elke jaarwisseling worden klanten van Achmea getroffen door vuurwerk en daarom steunt de grootste verzekeraar van het land een vuurwerkverbod voor consumenten. Na berichtgeving van RTL Nieuws bevestigt een woordvoerder van Achmea dat ze “persoonlijk leed” willen voorkomen en daarom voor professionele vuurwerkshows zijn.

Achmea is de eerste verzekeraar die zich schaart achter het nationaal vuurwerkmanifest. Daarin pleiten diverse artsenorganisaties en belangenverenigingen voor een vuurwerkverbod omdat zij vinden dat er te veel slachtoffers vallen en de kosten voor de maatschappij te hoog zijn.

Achmea herkent dat beeld en zegt dat er na iedere jaarwisseling klanten achterblijven met zwaar beschadigde auto’s en afgebrande huizen en bedrijfspanden. Door het gebruik van vuurwerk door consumenten lopen kinderen en volwassen ieder jaar ook letsel op aan handen, benen en ogen, aldus de verzekeraar.

De verzekeraar zegt gevraagd te zijn om het initiatief te steunen “en dat doet Achmea graag”, zo zegt bestuursvoorzitter Willem van Duin in een persbericht: “Het onderwerp gaat ons aan het hart en past bij ons als maatschappelijk betrokken verzekeraar.”

Vuurwerkslachtoffers

Het aantal mensen dat in Nederland rond de jaarwisseling met vuurwerkletsel heeft gemeld in ziekenhuizen lag afgelopen jaar op 482, het laagste aantal slachtoffers in een kwart eeuw. 75 procent van de vuurwerkletsels werd veroorzaakt door legaal vuurwerk, zo meldde ongevalleninstantie VeiligheidNL en de NOS.

Knalvuurwerk leverde afgelopen jaarwisseling relatief veel slachtoffers op: 64 procent van de verwondingen werd veroorzaakt door legale en illegale knallers. Het jaar daarvoor was dat nog 49 procent.