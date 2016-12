Vertrouwen

Mijn ouders verkopen al jarenlang kerstbomen aan huis. Ook dit jaar hadden ze een mooie ‘kraam’ opgebouwd. Afgelopen zaterdag had ik een optreden waar zij allebei erg graag bij wilden zijn. Mijn vader had een papier op de deur geplakt: ‘Wegens prettige familieomstandigheden zijn wij vanmiddag afwezig’. Met het aanbod zelf een mooie boom uit te kiezen en die dan na het weekend te komen betalen. Ik moest denken aan het touwtje van Terlouw. Bij thuiskomst zagen mijn ouders dat een aantal bomen was weggehaald. Maandag kwamen de klanten ze keurig afrekenen.

