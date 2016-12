Kwart getest vuurwerk is onveilig

Een kwart van het gecontroleerde consumentenvuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit een test van meer dan 250 partijen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een jaar eerder voldeed een vijfde niet aan de veiligheidsnormen.

De afgelopen jaren lag het afkeuringspercentage telkens tussen de 20 en 25 procent. Dat is dus niet verbeterd. “Dat dit jaar weer een kwart van het geteste vuurwerk ondeugdelijk is, betekent dat vuurwerkfabrikanten en –importeurs soms de randen van de regelgeving blijven opzoeken”, aldus de ILT.

Redenen om het vuurwerk af te keuren waren “omdat het bijvoorbeeld omvalt terwijl het afgaat, meer geluid maakt dan mag of zich verspreidt onder de vereiste drie meter hoogte”. De afgekeurde partijen moeten van de Inspectie worden vernietigd. De geteste partijen hadden allemaal een CE-keurmerk, wat inhoudt dat de producten zouden moeten voldoen aan Europese veiligheidseisen.

NRC was donderdag aanwezig bij de vuurwerktest van de Inspectie Leefomgeving en Transport.



De vuurwerktest van de Inspectie vond plaats op het terrein van een schietclub, op de Maasvlakte. De pers mocht erbij zijn, maar wel op afstand en met een veiligheidsbril op. Meer dan twee uur lang werd er vuurwerk afgestoken, om te controleren of het voldoet aan de regels. Jaarlijks komt er in Nederland volgens de ILT zo’n 14 miljoen kilo consumentenvuurwerk binnen voor binnenlands gebruik.

Het vuurwerk dat donderdag getest wordt, is legaal vuurwerk. In tegenstelling tot nitraten, cobra’s en ander zwaar knalgoed: Waar in de afgelopen maand vuurwerk werd ontdekt

Vorig jaar bleek uit de test dat ongeveer een vijfde van het geteste vuurwerk niet goed werkte. Dat houdt niet in dat een vijfde van al het consumentenvuurwerk gevaarlijk is, benadrukt de inspectie. Het vuurwerk dat vandaag op de schietbaan werd afgestoken, is risicovuurwerk bij uitstek. De brandpakken en andere veiligheidsmaatregelen voor als het vuurwerk bijvoorbeeld omvalt of te laag ontploft, zijn dan ook niet voor niets, benadrukken de testers.