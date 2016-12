Donderdag test de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in hoeverre het legale consumentenvuurwerk dat dit jaar zal worden verkocht, deugt. Een kwart blijkt niet te voldoen aan de veiligheidseisen.

Een mooi moment om zelf te testen hoe het met jouw kennis van vuurwerk is gesteld. Doe hieronder de quiz:

In beslag

In Nederland is dit jaar in totaal al meer dan 14.000 kilo aan vuurwerk in beslag genomen.

Lees ook: Waar deze maand al vuurwerk werd onderschept

NRC was donderdag aanwezig bij de vuurwerktest van de Inspectie Leefomgeving en Transport.