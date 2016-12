‘Syrische leger heeft volledige controle over Aleppo terug’

Het Syrische leger zegt weer de “complete controle” te hebben over Aleppo, nadat donderdagavond het laatste konvooi met burgers en rebellen de stad heeft verlaten. Dat meldt persbureau Reuters.

De Syrische staatstelevisie meldt dat “het regeringsleger na vier jaar de veiligheid weer heeft teruggebracht” in Aleppo. De rebellen hadden het gebied al die jaren in handen, maar begin december werden ze in een opmars door het Syrische regime grotendeels verdreven. De slag om de stad is daarmee geëindigd in een grote overwinning voor president Bashar al-Assad.

Voor Assad is de overwinning niet alleen van groot strategisch belang maar betekent ook psychologisch een grote opsteker voor het regime. Iets meer dan een jaar geleden leek Assads regime op zijn laatste benen te lopen. Nu is de provincieplaats Idlib en omgeving voor de rebellen hun voornaamste bolwerk geworden, zo schreef NRC-redacteur Floris van Straaten eerder.

Lees ook: Vijf vragen over de val van Aleppo

Chaotisch

Zeker 34.000 burgers en rebellen zijn er in een week tijd uit de stad geëvacueerd. De reddingsoperatie liep vrij chaotisch. Vijftig bussen namen deel aan de evacuatie, maar afgelopen weekend ontstond er grote verwarring.

Bekijk ook: De verwoestingen van historisch Aleppo in beeld

Vanwege gevechten tussen de rebellen en het regeringsleger, werd de evacuatie gestaakt. Verschillende pogingen om door te gaan met de evacuatie sneuvelden vanwege de gevechten. Op maandag kwam de evacuatie weer op gang.