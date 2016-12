RTL stopt met teletekst vanaf 1 april 2017. Doven en slechthorenden kunnen nog wel gebruikmaken van de ondertitelingspagina’s 888 en 889. Dat laat RTL weten in een verklaring.

Teletekst versus online

Volgens een woordvoerder van RTL wegen de kosten niet meer op tegen de baten. RTL zag in de afgelopen jaren al een sterke vermindering in het aantal bezoekers. In 2010 bezocht nog 28 procent van de Nederlandse internetgebruikers ouder dan 13 jaar regelmatig RTL teletekst. In 2013 zakte dit percentage terug naar 17,2 procent.

RTL wijt deze teruggang aan de verder toegenomen populariteit van online bronnen als nieuwssites en social media. Volgens RTL is teletekst niet langer rendabel door het afgenomen aantal gebruikers. Bij RTL is nog één iemand in dienst voor teletekst.

Minder dan een half jaar geleden publiceerde RTL het online artikel In Nederland is good old teletekst nog altijd populair. Aanleiding voor het artikel was het einde van de teletekstpagina 751 van de NS die zomer. Op de vraag of hieruit kan worden opgemaakt dat de teletekstpagina aan populariteit verliest, zei RTL destijds van niet:

“Hoewel de populariteit van teletekst in Nederland ook al jaren daalt, wordt het hier nog steeds veel gebruikt. Volgens de laatste cijfers uit 2015 bekijken dagelijks zo’n 3,5 miljoen mensen via hun televisie of op de app teletekst van de publieke omroep. In 2010 waren dat er 11,9 miljoen.”

NOS Teletekst

NOS zal de stap van RTL niet volgen. In een e-mail laat de NOS aan NRC weten dat het “hartstikke goed” gaat met NOS teletekst. In 2015 heeft de omroep voor het laatst het teletekstgebruik via de televisie gemeten en dat kwam toen uit op 4,6 miljoen mensen per week. Dat is 34,5 procent van de Nederlandse bevolking. Van het teletekstgebruik via de NOS-app zijn wel actuele cijfers bekend; dat zijn zeshonderdduizend gebruikers per dag. Dat zijn er zelfs meer dan vorig jaar.