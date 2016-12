‘Retoriek Wilders verdeelt Joodse gemeenschap’

De harde retoriek van Geert Wilders veroorzaakt in de Joodse gemeenschap grote spanningen. „Zijn aanpak leidt tot tweespalt en verscheurt gezinnen”, aldus Fred Salomon, de gekozen voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. „Ook in Israël wordt er heel verschillend gedacht over de politicus Wilders.”

De Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam is met 1800 leden een van de grotere Joodse organisaties in het land en is verantwoordelijk voor het Rabbinaat en de Synagoge in Amsterdam-Zuid. Salomon is daar sinds 2012 lid van het bestuur en werd in 2013 gekozen tot voorzitter.

Salomon zegt vandaag in NRC dat volgens hem in Nederland ontegenzeggelijk sprake is van antisemitisme en het benoemd en aangepakt moet worden. „Het is heel erg dat je als Joodse man met je keppeltje in Amsterdam-West niet meer veilig over straat kunt.” Maar problemen benoemen is iets anders dan een wig drijven in de samenleving, vindt Salomon. „We moeten met elkaar verder en leren samenleven met de mensen om ons heen. Dat geldt ook voor Joden en Moslims. Dat kan alleen door het gesprek aan te gaan. We moeten vooroordelen bij elkaar wegnemen en stoppen met generaliseren.”

Salomon, die tot zijn pensioen dit najaar werkte als rechter in Amsterdam, vindt ook dat Wilders met zijn reactie op zijn veroordeling voor discriminatie het gezag van de rechtspraak aantast. „Dat is gevaarlijk. Het Joodse volk weet als geen ander wat het betekent als er geen onafhankelijke rechtspraak is”, aldus Salomon. „Misschien moeten we in Nederland overwegen om contempt of court, belediging van de rechtbank, strafbaar te stellen.”