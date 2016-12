Recordaantal van 81 partijnamen bij verkiezingen

Het definitieve aantal geregistreerde partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 staat op 81. Nooit eerder deden er zoveel partijen mee aan de verkiezingen, zo meldt de Kiesraad donderdag.

Woensdag werden achttien nieuwe partijnamen ingeschreven in het register. Dat waren onder meer de Partij voor Niet-Stemmers van advocaat Peter Plasman, GeenPeil van Jan Dijkgraaf en Nieuwe Wegen van oud-PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. Om daadwerkelijk deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moeten de partijen op 30 januari een kandidatenlijst inleveren bij de Kiesraad. Een dag later brengt de Kiesraad een overzicht van de partijen en hun kandidaten naar buiten.

Registratie alleen nog niet voldoende

Dat registratie alleen niet voldoende is voor deelname aan de verkiezingen is in het verleden wel bewezen, zo schreef NRC-redacteur Titia Ketelaar eerder:

“Maar het werk begint pas ná de registratie. Van de 48 partijen die zich in 2012 registreerden, deden uiteindelijk maar 21 mee aan de verkiezingen. De helft daarvan kreeg vervolgens niet genoeg stemmen voor een of meerdere zetels in de Tweede Kamer. Voor één zetel waren iets meer dan 65.000 stemmen nodig.”

Veel kleine partijen kwamen de afgelopen weken regelmatig in het nieuws, zoals de Piratenpartij, GeenPeil en Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Toch zijn er ook kleine partijen die de komende Tweede Kamerverkiezingen aan zich voorbij laten gaan wegens een gebrek aan middelen en menskracht, zoals De Groenen (anno 1983) en de Nieuwe Communistische Partij Nederland (anno 1992).