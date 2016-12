Duitse politie doorzoekt asielzoekerscentrum in Emmerich

De Duitse politie heeft een inval gedaan bij een asielzoekerscentrum in Emmerich. Daar zochten ze naar sporen van Anis Amri, de verdachte van de aanslag in Berlijn maandag. Dat meldt de Duitse krant Die Welt.

De actie duurde een uur en er deden zo’n 100 agenten mee. Ook werd er een Duitse speciale eenheid ingezet. Woensdagmiddag had de politie zichzelf al rond het asielzoekerscentrum gepositioneerd en verschillende huizen in Emmerich doorzocht.

Verspreid door het land is er een klopjacht gaande op Amri. Volgens Bild werden er in Dortmund twee invallen gedaan, onder andere in een huis waar Amri tijdelijk gewoond zou hebben. Ook zouden er vier contactpersonen van Amri gearresteerd zijn. Een woordvoerder van het Duitse onderzoeksteam ontkent dit.

Beloning

Er is een beloning van 100 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip. De verdachte is een 24-jarige Tunesiër. Hij deed eerder dit jaar een asielaanvraag in Duitsland, maar die werd afgewezen. Zijn identiteitskaart werd gevonden in de vrachtwagen die maandagavond inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Bij de aanslag, die door Islamitische Staat (IS) is opgeëist, kwamen in totaal 12 mensen om het leven.

Volgens The New York Times was Amri ook al in beeld bij Amerikaanse veiligheidsdiensten. Hij zou op het internet gezocht hebben naar handleidingen om explosieven te maken en contact hebben gehad met IS. Ook stond hij al maanden onder observatie bij Duitse inlichtingendiensten.

De broer van Amri riep hem op om zichzelf aan te geven. De familie zegt verder recent geen contact met Amri gehad te hebben, die in 2010 zijn ouderlijk huis verlaten zou hebben. Sindsdien zat hij onder andere een aantal jaar vast in een gevangenis in Italië.