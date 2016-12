Piepkleine huisjes voor muisjes

Muizen en woningen – het is doorgaans geen gelukkige combinatie. In het beste geval vangt de menselijke bewoner het beestje met een diervriendelijke val, in een minder gelukkig scenario wordt het arme dier vergiftigd en de gracht in gemieterd.

Reden voor de Zweedse groep Anonymouse om zich hard te maken voor deze getergde diersoort. In Malmö richtten zij in kiertjes langs de straat minuscule etablissementen in voor de knaagdieren. In een piepklein café wordt geadverteerd voor kaas, dat de muisjes na het wegtrekken van de barre Zweedse winter ook op een terrasje voor de deur kunnen verorberen.

Een foto die is geplaatst door AnonyMouse (@anonymouse_mmx) op 25 Nov 2016 om 5:05 PST

Pal ernaast is de notenzaak Noix de Vie (noten des levens) gevestigd, waar dopvruchten uit onder meer Griekenland, Brazilië en Iran verkocht worden. Een bescheiden elektriciteitshuisje zorgt voor de verlichting van de zaken en van de filmposter van Night of the Were-rat.

‘De zaken trekken het foute publiek’

Wat bewoog Anonymouse, dat zegt al uitbreidingsplannen voor 2017 te hebben, tot deze actie? “Na overleg met de Scandinavische knaagdierengemeenschap werd duidelijk dat de moderne binnenstadmuis met een groot gebrek aan kwaliteitszaken kampt”, luidt het ironische antwoord van woordvoerder Pärlan Mousekewitz.

Desondanks trekken de winkels de verkeerde diersoort aan. “Om de een of andere reden worden ze bezocht door mensen in plaats van muizen”, aldus Mousekewitz. Op Instagram klaagt iemand zelfs dat de zaakjes moeilijk te fotograferen waren omdat er steeds hordes mensen naar staan te kijken.

Een foto die is geplaatst door AnonyMouse (@anonymouse_mmx) op 22 Nov 2016 om 3:16 PST

Astrid Lindgren en Don Bluth

Het idee ontstond in maart en werd geïnspireerd door de verhalen van Astrid Lindgren en het werk van regisseur en animatiekunstenaar Don Bluth (De Reddertjes, Winnie de Poeh, Platvoet en zijn vriendjes). “Ik denk dat veel mensen het idee koesteren van dieren die in een wereld leven die parallel is aan de onze, maar net buiten ons bereik ligt – en die voorwerpen die wij verliezen verzamelen en daar iets nuttigs van maken”. Zoals bijvoorbeeld knaagdieren die warmte opzoeken in theedoosjes, prieelvogels die hun nest met plastic versieren of kaketoes die spontaan gereedschap van karton fabriceren.

Social mediagebruikers reageren enthousiast op het initiatief. De zaakjes worden vooral “schattig” en “zoet” genoemd en de makers worden geprezen voor het “brengen van wat blijdschap in de wereld”. Ook worden tips over het maken van miniaturen uitgewisseld op de Instagram-pagina. Waarom de knipoog naar hackerscollectief Anonymous? “Het leek ons gepast omdat het zomaar bouwen van huizen, hoe klein ook, als illegaal bestempeld kan worden”, aldus Mousekewitz.

Een foto die is geplaatst door AnonyMouse (@anonymouse_mmx) op 17 Okt 2016 om 8:14 PDT