Oudste bank ter wereld moet bij de staat aankloppen voor overleving

Het lukt de Italiaanse probleembank Monte dei Paschi di Siena niet om voldoende geld bij beleggers op te halen om zo overeind te blijven. Dat heeft de oudste bank ter wereld donderdag laten weten.

Monte dei Paschi moet van de Europese Centrale Bank voor 31 december haar vermogen versterken met 5 miljard euro en probeerde dat geld bij beleggers op te halen. Maar beleggers kwamen maar met 2,5 miljard euro op de proppen. Grote beleggers waarop werd gehoopt, zoals het staatsfonds van Qatar, investeerden niet.

Om de ondergang te voorkomen is het nu zeer waarschijnlijk dat de derde bank van Italië door de Italiaanse staat wordt gered .

Formeel moet het bestuur van de Italiaanse bank daar eerst overeenstemming over bereiken en een verzoek tot staatshulp indienen. Dit zou volgens verschillende media, waaronder The Financial Times, donderdagavond zijn gebeurd. Daarna moet het Italiaanse kabinet een besluit nemen. Dat gebeurt naar verwachting uiterlijk vrijdag

Bankenunie

Woensdagavond gaf het Italiaanse parlement al goedkeuring aan een plan van de regering om 20 miljard euro klaar te zetten voor Italiaanse banken die kwetsbaar zijn. Dat is niet alleen Monte dei Paschi. Verschillende Italiaanse banken kampen met slechte leningen. Hoeveel van de ‘klaargezette’ 20 miljard euro door het kabinet in Monte dei Paschi wordt gestoken, is onbekend.

Het is overigens geen verrassing dat Monte dei Paschi in zwaar weer verkeert. Deze zomer kwam de bank als slechtste bank uit een Europese stresstest. De aandelen van de bank zijn in een jaar met bijna 90 procent in waarde gedaald.

De redding door de Italiaanse staat is niet gemakkelijk. Regels die deel uitmaken van de recent ingevoerde Europese bankenunie zitten de regering in Rome in de weg.

Alleen onder strikte voorwaarden mag belastinggeld worden gebruikt om banken te redden, zo besloten EU-landen na de financiële crisis, toen tientallen Europese banken in Europa met overheidsgeld overeind werden gehouden.

In de bankenunie is afgesproken dat aandeelhouders en obligatiebezitters voortaan de verliezen moeten nemen. Probleem is dat veel obligatiebezitters van Italiaanse banken gewone Italianen zijn, die ooit veilig dachten te beleggen door schuld van de eigen bank te kopen.

Het straffen van kleine obligatiebezitters ligt ook politiek gevoelig, daarom wordt er waarschijnlijk een reddingsplan opgesteld waarin zij worden ontzien of gecompenseerd. De Europese Commmissie zou reeds hebben ingestemd met een plan waarbij dat gebeurt.