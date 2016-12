Hoe Tijn (6) met #heelhollandlakt Serious Request een boost geeft

Na de Ice Bucket Challenge is er nu een nieuwe uitdaging voor het goede doel: lak je nagels (en laat het gelakt tot kerst) en nomineer drie anderen om hetzelfde te doen. De campagne ‘lak-aan’ gaat op Twitter viral via #heelhollandlakt. In amper een dag tijd is er al een half miljoen euro opgehaald voor de 3FM actie Serious Request.

De liefdadigheidsactie lijkt vooral zo snel aan te slaan doordat mensen ontroerd zijn geraakt door het verhaal van de ongeneeslijke zieke jongen Tijn en zijn vader Gerrit Kolsteren, bedenker van de campagne.

‘Veel kinderen halen niet eens hun zesde levensjaar’

Op woensdagochtend staat Kolsteren samen met zijn 6-jarige zoon bij het Glazen Huis in Breda. Hij vertelt aan dj Domien Verschuuren dat ze een actie zijn gestart voor Serious Request, die dit jaar geld inzamelen voor kinderen met longontsteking.

“De aanleiding is een beetje triest, maar ook wel met een mooi randje. Tijn is 6 jaar en in mei hebben we te horen gekregen dat hij hersenstamkanker (DIPG) heeft en dit is zijn laatste Serious Request, want zijn levensverwachting is minder dan een jaar. Maar toch vonden we het belangrijk om kinderen die niet eens zes kunnen worden te helpen. Nu hebben we samen besloten om drie mensen uit te dagen om hun vingernagels te lakken en dan 1 euro te doneren en als je ze niet wil lakken 10 euro te doneren”.

Verschuren reageert ontroerd en nodigt Tijn en zijn vader gelijk uit in het Glazen Huis. De eerste nagels worden gelakt en een nieuwe actie is geboren. Het beoogde doel was 100 euro op halen voor Serious Request en aandacht vragen voor de levensbedreigende ziekte hersenstamkanker DIPG. Maar binnen een uur is dit bedrag al binnen.

Ook de Bredase burgemeester Paul Depla laat zijn nagels lakken. Hij verrast Tijn door hem voor één dag te benoemen als burgemeester.

Via Twitter wordt de hashtag heelhollandlakt in het leven geroepen, veel mensen geven hier gehoor aan. Onder wie politici Geert Wilders en Jesse Klaver.

Meer dan 900.000 jonge kinderen sterven aan longontsteking

Voor het dertiende jaar op rij organiseert radiozender 3FM samen met het Rode Kruis de actie Serious Request. Van 18 tot 24 december halen dj’s, dit jaar Domien Verschuuren en Frank van der Lende, zoveel mogelijk geld op voor een zogenoemde stille ramp. De dj’s verblijven 24 uur per dag in het Glazen Huis en eten niet.

Dit jaar gaat het geld naar de wereldwijde bestrijding van longonsteking. Het is de dodelijkste infectieziekte voor kinderen van 5 jaar en jonger. Per jaar sterven er meer dan 900.000 jongeren kinderen aan deze ziekte. Meer dan hiv en aids, malaria en mazelen bij elkaar opgeteld. Met het geld wil het Rode Kruis vaccinatiecampagnes ondersteunen en helpen bij voorlichting om longontsteking te voorkomen.