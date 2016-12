OM vervolgt ‘meer dan tien’ mensen om haatreacties Sylvana Simons

Het Openbaar Ministerie gaat “meer dan tien” mensen vervolgen wegens geuite haatreacties op politica Sylvana Simons. Dat heeft de Amsterdamse hoofdofficier van Justitie Theo Hofstee gezegd in een interview met AT5.

Het exacte aantal wilde Hofstee niet noemen, maar hij sprak van “een behoorlijk aantal mensen” dat voor belediging, bedreiging of discriminatie vervolgd zal worden. Niet alle verdachten zullen voor de rechter moeten verschijnen. In sommige gevallen kan de zaak met een boete of taakstraf worden afgedaan.

Zaken begin 2017 afronden

In mei trad Sylvana Simons toe tot de politieke partij Denk. Dat kwam haar op veel haatreacties te staan, die vooral online werden geuit. Daarop deed Simons aangifte. Naar aanleiding van het politiedossier concludeert het OM dat een groot aantal mensen strafbaar heeft gehandeld, aldus Hofstee:

“Hetzij omdat ze bedreigingen hebben geuit, hetzij omdat ze discriminerende of beledigende taal hebben geuit. Als je dat doet, dan word je vervolgd.”

Hofstee hoopt de zaken in het eerste kwartaal van 2017 af te ronden.

Niet iedereen in het vizier

Lang niet alle mensen die discriminerende of bedreigende taal hebben geuit jegens Simons zijn in het vizier gekomen van de politie, omdat niet alle reacties zijn terug te vinden of zijn te herleiden tot een persoon. Vaak werd niet de eigen naam gebruikt en sommige haatsites zijn inmiddels offline.

Van de mensen van wie wel de identiteit is achterhaald heeft het OM een selectie moeten maken. “De meest ernstige zaken halen we eruit”, aldus Hofstee. “zoals de doodsbedreigingen en de beledigingen die echt discriminerend zijn.”

Lynchvideo

Een 37-jarige man uit Kudelstaart wordt al vervolgd wegens de ‘lynchvideo’ over Simons die in november werd verspreid. Hij bekende de video te hebben gemaakt, waarin Simons’ hoofd onder meer op een foto van een beruchte Amerikaanse lynchpartij van zwarte mannen is gefotoshopt.

Simons wordt sinds eind november beveiligd naar aanleiding van concrete bedreigingen.