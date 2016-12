Rechter verbiedt staking machinisten NS

NS heeft via de rechter voorkomen dat machinisten in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp vrijdagochtend tot 11.00 uur het werk neerleggen. Het spoorwegbedrijf spande een kort geding aan nadat machinistenvakbond VVMC woensdag bekendmaakte te willen gaan staken.

De rechter verbiedt de staking, omdat er sprake is van een risico voor de veiligheid als grote mensenmassa’s op onder meer perrons bij elkaar staan. Ook is er minder politie beschikbaar -volgens de NS- omdat die veelal bezig is met grote evenementen. Vanaf 6 januari mag het personeel wel staken, zo oordeelde de rechter.

De machinisten wilden vrijdag, de laatste werkdag voor Kerstmis, het werk neerleggen, omdat ze te veel diensten op hetzelfde traject moeten draaien, wat ze “een rondje om de kerk” noemen. De VVMC stelde NS daarom een ultimatum dat op 18 december afliep. De vakbond zegt dat op hun brief geen reactie kwam. Volgens de VVMC worden machinisten die steeds hetzelfde traject rijden minder alert.

NS besloot naar de rechter in Breda te stappen, om te toetsen of de aangekondigde staking wel voldeed aan het stakingsrecht. “De hinder die deze staking veroorzaakt staat niet in verhouding tot het feit dat we nog volop aan het werk zijn om verbeteringen aan te brengen”, zo berichtte de NS. Volgens de rechter is het op dit moment ook nog te vroeg voor een staking. “Partijen zijn nog in gesprek en de VVMC had in haar brief niet duidelijk genoeg gesteld dat er al sprake was van een ultimatum”, zo bericht ANP op basis van de rechter.

Ook Rover schaarde zich achter NS, omdat de reizigersorganisatie bang was dat door de acties reizigers flink wat hinder zouden ondervinden: “Deze acties zullen voor veel reizigers leiden tot uitgevallen treinen en urenlang wachten op koude stations”, stelde Rover-voorzitter Arriën Kruyt donderdagmorgen.

Flinke hinder voorkomen

De uitspraak van de rechter kwam iets voor 16.00 uur donderdagmiddag. NS nam toch het zekere voor het onzekere en bracht haar reizigers eerder op de dag al op de hoogte dat de kans aanwezig was dat mensen hinder konden ervaren door de aangekondigde staking. Dit deed het spoorwegbedrijf via de mail of via een pushbericht.

Overigens kreeg niet iedereen tegelijkertijd een bericht, want dat gebeurt in fasen, aldus een NS-woordvoerder. NS wachtte niet tot na de uitspraak van de rechter met waarschuwing, omdat het spoorbedrijf dacht dat de uitspraak pas in de avond zou komen en dan zouden niet alle reizigers meer geïnformeerd kunnen worden, volgens de woordvoerder.

Dat reizigers de dupe zouden worden van het conflict tussen NS en de machinistenvakbond, besefte de VVMC, maar zei daarover: “De NS weet al sinds zondag dat het ultimatum is verlopen. Zij moeten vervangend vervoer regelen.”