‘Lichaam Nederlander gevonden in uitgebrand Frans kasteel’

Het verkoolde lichaam dat woensdag werd gevonden in een uitgebrand kasteel in de Franse Ardèche, was waarschijnlijk van een Nederlander. Dat meldt de krant Le Dauphiné Libéré donderdag. Vermoedelijk gaat het om de zestigjarige Nederlandse eigenaar van Château la Tour.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat het om een Nederlander gaat, maar is woensdag wel door de Franse autoriteiten op de hoogte gesteld van de kasteelbrand.

Brand

Woensdagochtend kreeg de Franse brandweer een melding over een brand in een kasteel in de plaats Saint-Pierreville. Bij aankomst werd de brandweer volgens Franse media door de verwarde Nederlander beschoten. Hij zou het kasteel zelf in brand hebben gestoken. Bij de schietpartij raakten twee brandweerlieden lichtgewond. De politie hield het kasteel vervolgens omsingeld.

Een dag later werd in het kasteel het verkoolde lichaam van een persoon aangetroffen, vermoedelijk van de Nederlander. Daarnaast lagen de verkoolde resten van een jachtgeweer.

Veroordeling

De man werd eerder veroordeeld tot veertien maanden cel, omdat hij vorig jaar de auto van zijn vriendin in brand had gestoken en vanwege verboden wapenbezit.

In 2014 werd beslag gelegd op het kasteel in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar fraude door de eigenaar. Hij zou een illegaal hotel runnen op het landgoed en zonder vergunning veelal Nederlandse jongeren hebben ingehuurd. Het in de brand steken van het kasteel zou een wanhoopsactie zijn geweest van de man, die vreesde zijn kasteel te verliezen en in de gevangenis te belanden.

De komende dagen zal door middel van DNA-onderzoek worden vastgesteld of het inderdaad gaat om de zestigjarige eigenaar van het kasteel.