Het Glazen Huis van 3FM stond in Breda, het goede doel was de bestrijding van longontsteking onder jonge kinderen in Afrika. De bewoners waren dit jaar twee – Domien Verschuuren en Frank van der Lende – in plaats van drie dj’s. Ze kregen ’s avonds gezelschap van een bekende logee, die gezellig en vooral gek moest doen want al die brooddronken Brabanders op dat plein stonden er niet voor niks.

Woensdagnacht – de opbrengst was tot dan minder dan in eerdere jaren – was Humberto Tan de gezelligerd van dienst. We kregen de totale Humberto, met een petje op het hoofd. Hij zong, sprong, interviewde, lachte zich een kriek om alles en hij liet vooral zijn nagels lakken want dat was opeens helemaal het ding nadat eerder die dag de ongeneeslijk zieke Tijn (6) zich met zijn vader voor het glas had gemeld. Hij veroverde ieders hart met zijn actie #lakaan, waarbij je wordt uitgedaagd om te doneren en je nagels te lakken.

In het Glazen Huis wisten ze niet hoe snel ze Tijn binnen moesten halen, er werd zelfs een gat voor hem in het glas geboord. Buiten vormde zich een lange rij van mensen die maar wat graag hun hand naar binnen staken.

Geert Wilders, die een dag eerder nog een foto van Angela Merkel met bloed aan haar handen had gepost, liet als eerste politicus zijn gelakte nagels zien. De filmpjes van stervende kindjes in Afrika had hij zwijgend ondergaan, maar het verhaal van dit doodzieke Nederlandse jongetje raakte hem. Alsof Sunny Bergman hem een witte en een zwarte pop had voorgehouden.

Een paar uur later volgde GroenLinks-voorman Jesse Klaver, die ook maar al te graag in deze publicitaire worst hapte.

„De boodschap van Tijn is dat je er bent voor iemand anders”, zei Basyl de Groot, de zendermanager van 3FM. In een artikel op joop.nl over ‘de kleine held, die harten en portemonnees opent’ hadden ze ‘foute Nederlanders’ als Geert Wilders en Giel Beelen (Ja, natuurlijk lakte hij zijn nagels ook) voor de zekerheid maar gewist uit het overzichtje van BN’ers met gelakte nagels. Jesse Klaver, Marco Borsato, Tiësto, Jett Rebel en Kim Feenstra werden wel vermeld.

Met de bestrijding van longontsteking had het inmiddels weinig meer te maken, maar wat deed dat er toe? Ze lakten voor Tijn. Hij was ons kerstsprookje over een doodziek Nederlands jongetje dat had besloten iets goeds te doen.

Ik zag een ziek kind de nagels van feestende Brabanders lakken in een glazen huis op een marktplein in Breda, twee dj’s en een talkshowhost die achter zijn rug de polonaise liepen en heel veel mensen die zichzelf daarvoor fotografeerden. En de opbrengst ging naar Afrika. Als John de Mol dit twee jaar geleden had verzonnen was hij afgevoerd.

