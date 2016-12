Den Haag verstrekt toch vergunning voor bouw strandhuisjes

De gemeente Den Haag ondertekende het kustpact, bedoeld om kustbebouwing tegen te gaan. Maar nu verstrekt het opeens een vergunning voor de bouw van 35 nieuwe huisjes op het strand van Kijkduin. De provincie is verbaasd, natuurorganisaties willen naar de rechter.

Over de strandhuisjes bij Kijkduin wordt al jaren gestreden. De gemeente wil de huisjes, waarmee afgelopen jaar werd proefgedraaid, graag definitief op het strand hebben – maar werd eerder dit jaar door de rechter teruggefloten. Omdat het hoger beroep tegen die beslissing lang duurt, wil Den Haag nu via een zogeheten kruimelvergunning de strandhuisjes alsnog toestaan.

„Er is mij veel aan gelegen om dit initiatief zo snel mogelijk weer op de rails te hebben en in maart 2017 de exploitatie van strandhuisjes mogelijk te maken”, schrijft de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD, buitenruimte) donderdagmiddag aan de gemeenteraad.

Dat is tegen het zere been van de provincie Zuid-Holland en natuurorganisaties, die met Den Haag om de tafel zitten om de plannen voor het kustpact nader in te vullen. Dit pact is een initiatief van Minister Schultz, en bedoeld om de oprukkende bebouwing aan en langs de Nederlandse kust te reguleren.

„Wij voelen ons enorm in de maling genomen”, zegt Alex Ouwehand van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. „We zitten met Den Haag om de tafel om afspraken te maken om de kust leeg en schoon te houden, en ondertussen verstrekt de gemeente achter ieders rug om een vergunning voor 35 strandhuisjes.”

Ouwehand roept nu namens een coalitie van tientallen milieuorganisaties onder leiding van Natuurmonumenten de Haagse gemeenteraad op om de plannen te wijzigen. Gebeurt dit niet, dan volgt een gang naar de rechter. De provincie Zuid-Holland laat in een reactie weten “verbaasd” te zijn over de vergunning.

