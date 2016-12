Kamer stemt in met verlenging missie in Mali

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. De Kamer deed dit wel op één voorwaarde, namelijk dat het Duitse parlement in januari instemt met het sturen van helikopters die de Nederlandse toestellen daar vervangen. Alleen de SP en PVV zijn tegen de verlenging.

Het kabinet besloot in oktober de Nederlandse missie in Mali met een jaar te verlengen. 290 militairen blijven in het Afrikaanse land, terwijl er op dit moment zo’n 375 militairen actief zijn. De meesten zijn gelegerd in het noordelijke Gao, waar zij zich bezighouden met het inwinnen van inlichtingen over verschillende rebellen- en terroristische bewegingen in het land. De VN hopen met de missie meer stabiliteit en veiligheid in Mali te brengen.

In de zomer besloot het kabinet de zeven Nederlandse helikopters die in het land actief zijn terug te halen, omdat ze onderhoud nodig hebben. De Kamer wilde echter alleen instemmen met het verlengen van de missie als vervanging van de helikopters geregeld zou zijn. De helikopters zijn vooral nodig voor medische evacuaties. De Duitse Bondsdag stemt eind januari over het sturen van helikopters. Het kabinet verwacht dat de Bonsdag akkoord gaat met het besluit van de regering-Merkel. Minister Hennis (Defensie, VVD) beloofde dat de overdracht naar de Duitsers soepel zal verlopen.

Binnen de krijgsmacht leefden eerder bezwaren tegen het verlengen van de missie in Mali. In september vertelden twee bevelhebbers Kamerleden dat ze liever wilden vertrekken uit het Afrikaanse land. De missie zou te eenvoudig zijn voor de zeer gespecialiseerde Nederlandse troepen die er gelegerd zijn. Bovendien zou het materieel “achteruit hollen”.