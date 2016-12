Jaaroverzicht: 2016 in (stukjes) screenshots

Het lijkt een traditie te worden: voor het derde opeenvolgende jaar tweet journalist Jan Postma van de Groene Amsterdammer weer de beste stukjes van screenshots van het afgelopen jaar, onder de ladingdekkende hashtag #hetjaarinstukjesvanscreenshots. Het is een jaaroverzicht van de opmerkelijkste fragmenten uit alle screenshots die Postma dit jaar op zijn mobiel opsloeg.

Het zijn fragmenten van artikelen, opmerkingen onder YouTube-video’s, aparte foto’s en Twitter-trends: alles wat apart genoeg is om in de screenshot-folder te belanden. Of juist banaal genoeg. “Het gaat ook een beetje om de bulk, om de zooi. Het is een samenvatting van wat we zoal over ons uit krijgen gestort”, zei hij vorig jaar tegen NRC.

Postma begon er op woensdag weer mee en tweet alles keurig op volgorde; op het moment van schrijven heeft hij juni bereikt. We geven alvast een bloemlezing van de screenshots tot nu toe.

De screenshots van 2015 lezen? Dat kost misschien wat graafwerk in de archieven. NRC zette in ieder geval een aantal van de beste plaatjes van vorig jaar op een rij. Toen passeerden absurdistische dierenverhalen, de peilingen en veel politiek drama de revue. The more things change…