Hakim Ziyech niet in selectie Marokko voor Afrika Cup

Ajax kan na de winterstop gewoon beschikken over zijn aanvallende middenvelder Hakim Ziyech. De Nederlands-Marokkaanse voetballer maakt geen deel uit van de selectie van Marokko tijdens de Afrika Cup, zo maakte bondscoach Hervé Renard donderdag bekend.

De keuze is opvallend te noemen, aangezien Ziyech vorig seizoen nog verkozen werd tot Marokkaans voetballer van het jaar. Bovendien is hij onomstreden basisspeler bij Ajax, dat tweede staat in de eredivisie. Renard geeft naar eigen zeggen op de positie van Ziyech de voorkeur aan Younès Belhanda, die speelt bij de Franse koploper OSG Nice, en de volgens hem meer ervaren M’Bark Boussoufa, die speelt bij Al-Jazira in Abu Dhabi.

Renard noemt Ziyech in een uitleg van zijn keuze een “groot talent”, maar zegt dat er te veel competitie is op zijn positie. “Soms moet je dan keuzes maken”. Bovendien zijn spelers zoals Ziyech het niet gewend om soms op de bank te zitten, zegt Renard.

Karim El Ahmadi van koploper Feyenoord is wel opgeroepen. De Afrika Cup vindt plaats in Gabon van 14 januari tot en met 5 februari. Marokko zit in een poule met Togo, Congo-Kinshasa en Ivoorkust.

