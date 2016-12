Gezondheidsraad: extra echo na 13 weken zwangerschap

Zwangere vrouwen moeten in de dertiende week van een zwangerschap een extra echo kunnen laten maken. Ernstige afwijkingen die nu bij de echo rond twintig weken worden opgespoord kunnen al eerder ontdekt worden. Dat schrijft de Gezondheidsraad op donderdag in een advies aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD).

Er moet nog wel onderzocht worden wat de vroege echo precies oplevert en hoe vrouwen dit ervaren.

Meer tijd om na te denken over mogelijk beëindigen zwangerschap

Ongeveer de helft van ernstige aandoeningen zijn bij een vroege echo zichtbaar. De Gezondheidsraad spreekt van aandoeningen die “vaak niet met het leven verenigbaar zijn”. Het voordeel van de 13-wekenecho is dat er langer de tijd is voor vervolgonderzoek en dat de vrouw en haar partner meer tijd hebben om na te denken over het mogelijk beëindigen van de zwangerschap. De grens voor abortus ligt bij 24 weken.

Nadeel van de extra echo zijn de kosten en ongerustheid wanneer er onduidelijkheid is over de bevindingen. Vanuit die optiek wil de Gezondheidsraad een landelijk onderzoek over de voor- en nadelen. Volgens de raad is het wel van belang om de 20-wekenecho te behouden, omdat niet alle afwijkingen bij de vroege echo te zien zijn.

De Gezondheidsraad zou het liefst zien dat zwangere vrouwen drie onderzoeken kunnen laten doen. De NIPT-test voor het screenen op chromosomale afwijkingen (het

downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom), de echo na dertien weken en een echo na twintig weken. Het screenen moet beperkt blijven tot ernstige aandoeningen en niet “om een screening op bijvoorbeeld oogkleur”.

