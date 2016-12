Ook finale wereldbeker langebaan niet in Rusland

De internationale schaatsunie ISU wil toch niet dat de finale van de wereldbeker langebaanschaatsen in Chelyabinsk in Rusland wordt gehouden. Dat maakte de bond op donderdag bekend. De ISU wil niet dat de finale wordt overschaduwd door “beschuldigingen en controversies” naar aanleiding van het McLaren-rapport over Russische dopingfraude.

Daarnaast noemt de schaatsunie de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan alle internationale bonden om de voorbereidingen voor grote internationale sportevenementen in Rusland te staken. Eerder deze maand liet het ISU nog weten dat de finale in Chelyabinsk gewoon door zou gaan. De unie heeft echter “moeten concluderen dat tijdens deze moeilijke tijden en bijzondere omstandigheden het onverstandig is om een dergelijk evenement in Rusland te organiseren” en verandert daarom zijn positie.

Wat de nieuwe locatie moet worden voor het schaatsevenement in maart zal “snel bekend worden gemaakt”, schrijft de ISU. De Nederlandse schaatsbond KNSB noemt het “verstandig” om “in zo’n vroeg stadium alle twijfel weg te nemen”, aldus het persbureau ANP.

Meerdere evenementen

Het is het tweede grote evenement dat vanwege het McLaren-rapport niet meer in Rusland zal plaatsvinden. Eerder deze maand besloot ook de internationale bobslee- en skeletonfederatie (IBSF) om een gepland wereldkampioenschap in Rusland elders te organiseren. De organisatie vreesde dat de discussie anders over niks anders dan de dopingaffaire zou gaan.

Rusland verloor op donderdag ook twee biathlonevenementen die het land zou organiseren. De Russische organisatoren gaven een World Cup-ronde en een juniorenkampioenschap vrijwillig op, omdat het “onmogelijk” is om ze onder de huidige omstandigheden te houden, schrijft persbureau AP.

Doping

In juli publiceerde de Canadese jurist Richard McLaren het eerste deel van een onderzoek over dopinggebruik door Russische sporters. Uit dat rapport bleek onder andere dat de Russische overheid sporters in 2014 heeft voorzien van doping.

Begin december werd het tweede McLaren-rapport gepubliceerd. Er bleken op zijn minst duizend gevallen van doping te zijn geweest onder Russische sporters. Meest verbluffende uitkomst van het onderzoek was dat alle illegale praktijken onder regie stonden van het Russische ministerie van Sport.