Duitsland verscherpt grenscontroles in klopjacht terreurverdachte

Duitsland scherpt de grenscontroles aan naar aanleiding van de aanslag in Berlijn maandag. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse politie.

Aan de grens met België wordt er actief meer gecontroleerd. In het grensgebied met Nederland zet Duitsland alleen meer politie-auto’s in om te letten op verdachte voertuigen. De Nederlandse marechaussee laat weten reguliere controles uit te voeren aan de grens met Duitsland.

“We letten minder op verkeer in de richting van Nederland, en meer op verkeer richting België vanwege de aanslag aldaar eerder dit jaar”, zegt de woordvoerder van de Duitse politie. Hij kan niet zeggen of Amri ook contacten heeft in België. Eerder deze week verscherpte Duitsland al de controles aan de grens met Frankrijk.

Door de extra controles zijn er volgens de politie al twee mensen opgepakt. De arrestaties staan los van de klopjacht op Anis Amri, de verdachte van de aanslag in Berlijn.

Donderdagochtend werd ook een inval gedaan bij een asielzoekerscentrum in het grensstadje Emmerich, waar Amri een tijdje gewoond heeft. Er deden zo’n 100 agenten mee aan de actie. Over de resultaten van de inval is nog niets bekend.

Vingerafdrukken

Ook heeft de Duitse politie vingerafdrukken van Amri gevonden in de vrachtwagen die maandag inreed op de kerstmarkt in West-Berlijn. Dit bevestigt het vermoeden dat de 24-jarige Tunesiër daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de aanslag, die 12 mensen het leven kostte.