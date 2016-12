Dodental drinken vergiftigde badolie Rusland loopt op tot 72

Het aantal mensen dat is overleden na het drinken van vergiftigde alcohol in de Russische stad Irkoetsk is opgelopen tot 72. Dat hebben lokale autoriteiten donderdag bekendgemaakt, meldt het Russische persbureau TASS. Van de ruim honderd mensen die afgelopen weekend werden opgenomen, liggen nog 36 in het ziekenhuis.

De vergiftiging heeft een nationale zoekactie naar de schuldigen op gang gebracht. Inmiddels zijn elf verdachten opgepakt. In Irkoetsk zijn 1.500 verkooppunten doorzocht en zijn duizenden liters alcohol in beslag genomen.

Irkoetsk (ruim half miljoen inwoners) ligt in het zuiden van Rusland, bij Mongolië:



De slachtoffers hebben gedronken van een vergiftigde partij badolie. Daarin zat surrogaatalcohol verwerkt. Op de flessen stond duidelijk vermeld dat het spul niet bedoeld was om te drinken. In de omgeving van Irkoetsk is een verbod ingesteld op alle alcoholhoudende producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. De burgemeester van Irkoetsk heeft er de noodtoestand afgekondigd.

Wodka te duur

In Rusland is het drinken van goedkope surrogaatalcohol gebruikelijk. Wodka is voor veel Russen te duur. Deze dranken worden veelal illegaal geproduceerd en alcoholvergiftiging komt vaak voor.

President Vladimir Poetin droeg zijn kabinet woensdag op om strengere regels op te stellen rond de productie en de verkoop van dranken, parfums en andere vloeistoffen die meer dan 25 procent alcohol bevatten. Poetin heeft de laatste jaren vaker gezondheidscampagnes gestart en heeft nieuwe regels ingevoerd rondom de verkoop van alcohol en roken in openbare gelegenheden.

Tussen 1990 en 2009, zo blijkt uit gegevens van het Russische bureau voor statistiek Rosstat, nam de verkoop van alcohol toe met 70 procent, van 5,38 tot 9,16 liter per jaar. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie sterft één op de vijf Russische mannen aan een ziekte die is gerelateerd aan alcoholmisbruik.