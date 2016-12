Dijsselbloem toch op nummer drie PvdA-kandidatenlijst

Jeroen Dijsselbloem staat toch op nummer 3 van de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, die donderdagochtend bekend is gemaakt. Aanvankelijk zou de minister van Financiën op plek 5 komen, maar hij was hier naar verluidt dermate ontevreden over dat hij stevige druk heeft uitgeoefend op de partijtop. Dat heeft gewerkt: hij is van plaats gewisseld met vakbondsman Gijs van Dijk, die eigenlijk was voorbestemd voor plek 3. Partijvoorzitter Hans Spekman laat weten dat Dijsselbloem zijn promotie te danken heeft aan zijn ,,buitengewoon grote staat van dienst”.

De top-10

1. Lodewijk Asscher

2. Khadija Arib

3. Jeroen Dijsselbloem

4. Sharon Dijksma

5. Gijs van Dijk

6. Attje Kuiken

7. Henk Nijboer

8. Kirsten van den Hul

9. William Moorlag

10. Lilianne Ploumen

De rest van de top-10 achter lijsttrekker Lodewijk Asscher blijft zoals deze eerder deze week al uitlekte via verschillende media. Op nummer twee staat Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, op vier staatssecretaris Sharon Dijksma. Huidig fractievoorzitter Attje Kuiken staat op zes, gevolgd door financieel specialist Henk Nijboer. Voormalig sc Heerenveen-trainer Foppe de Haan fungeert als lijstduwer.

Opvallend is de lage plek die veel prominente Tweede Kamerleden gekregen hebben. Juridisch specialist Jeroen Recourt staat pas op nummer 23, Marit Maij op 24. Het ervaren Kamerlid Mei Li Vos staat zelfs niet eens in de top-30. Ed Groot, de afgelopen periode een belangrijk financieel adviseur van de fractie, staat helemaal niet meer op de lijst. Alleen een plek bij de eerste vijftien zou met de huidige peilingen voor de PvdA uitzicht geven op een Kamerzetel.

Een kijkje achter de schermen met de belangrijkste verhalen van onze Haagse redactie. Aanmelden voor NRC Binnenhof

Van der Hul hoogste nieuwkomer

Publiciste Kirsten van den Hul is na Van Dijk de hoogste nieuwkomer, op nummer 8. Andere nieuwkomers zijn schuldhulpverleenster Joke de Kock, de Groningse oud-gedeputeerde William Moorlag en het Rotterdamse oud-raadslid Richard Moti. Partijvoorzitter Spekman toont zich verheugd ,,dat van de eerste 15 kandidaten maar liefst vier kandidaten hun wortels in de vakbeweging hebben.”

Opmerkelijk is dat de PvdA uitsluitend Turkse Nederlanders op de lijst heeft staan met een uitgesproken seculiere achtergrond. Het zittende Kamerlid Keklik Yücel staat op plek 16. Ook voormalig Europarlementariër Emine Bozkurt heeft een plek gekregen bij de eerste twintig. De afgelopen jaren waren er in de PvdA conflicten met Turks-Nederlandse volksvertegenwoordigers met een conservatief-islamtische achtergrond. Tunahan Kuzu en Selcuk Özturk verlieten de Tweede Kamerfractie en begonnen hun eigen partij Denk.