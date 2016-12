De verwoestingen van historisch Aleppo in beeld

Aleppo was voor de burgeroorlog uitbrak in 2011 de grootste stad van Syrië en behoort tot de oudste steden ter wereld. Ruim vijf jaar oorlog - en vooral sinds de bombardementen begonnen in september 2015 - heeft de eeuwenoude monumenten in de stad in troosteloze ruïnes veranderd. De dodelijke slachtoffers zullen het nooit meer zien, maar mochten de honderdduizenden vluchtelingen er ooit terugkeren dan zullen hun stad amper herkennen.

Bekijk op deze voor-en-na-foto’s van persbureau Reuters hoe de historische binnenstad nagenoeg volledig vernield is.

De oude stad van Aleppo in 2008 en in 2016.

De historische citadel van Aleppo in 2010 en in december 2016.

Hetzelfde doorkijkje naar het binnenplein van de Umayyad-moskee in 2009 en in 2016.

De eeuwenoude Umayyad-moskee in 2009 en in 2016. De minaret uit 1090 is in 2013 ingestort na beschietingen.

De ingang van de al-Zarab soek (overdekte markt) in de oude stad van Aleppo in 2008 en in december 2016.

Interieur van het badhuis Hamam El Nahasin in 2010 en wat er van over is in december 2016.

De façade van de al-Sheebani school in 2008 en in 2016.

Een openluchtconcert op de binnenplaats van de al-Sheebani school in juni 2009 en diezelfde binnenplaats in december 2016.

