De grote premium laptoptest: wie kan zich meten met de MacBook?

De dood van de pc wordt al enkele jaren voorspeld. We gebruiken toch allemaal onze smartphone of tablet als voornaamste scherm? Maar voor het Echte Werk – lange mails schrijven, documenten bewerken of presentaties maken – blijft een machine met een goed toetsenbord onmisbaar.

Al krimpt de pc-markt, er is nog altijd vraag naar computers. De iPad en andere tablets hebben de pc niet verjaagd. Ter vergelijking: er werden in 2015 276 miljoen tablets verkocht, 163 miljoen laptops en 114 miljoen desktop pc’s.

In september testte NRC voordelige laptops van rond de vierhonderd euro, deze keer is de selectie een stuk prijziger: premium 13 inch laptops tussen de duizend en tweeduizend euro. Het zijn stuk voor stuk krachtige en slanke machines met een snelle SSD-schijf (geen draaiende delen maar flashgeheugen) waar je zowel onderweg als achter het bureau goed mee uit de voeten kunt. Als richtlijn dient de nieuwe MacBook Pro, die dit najaar op de markt verscheen. Het was een lang uitgestelde upgrade van Apple, een teken dat de vervangingssnelheid in de pc-markt afneemt. Mensen doen domweg langer met hun computers.

Let op de aansluitingen Zowel de MacBook Pro als de HP Spectre vervingen hun traditionele USB-A-aansluitingen voor USB-C poorten. Die zijn sneller, flexibeler en dunner. Het betekent wel dat je veel bestaande randapparatuur met een verloopstekker (dongle) moet aansluiten. Een ‘ouderwetse’ USB-A poort op je laptop is dus eigenlijk een pré. Het verwarrende van USB-C is dat je met één en dezelfde aansluiting verschillende verbindingstechnologieën kunt gebruiken – USB 3.0, 3.1 en Thunderbolt 3 – zonder dat dat van de buitenkant te zien is.

Fabrikanten zoeken naar nieuwe trucjes om je naar de winkel te lokken. Zo voegde Apple aan de MacBook Pro een extra scherm voor virtuele toetsen aan het keyboard toe. Deze Touch Bar moet een brug slaan tussen de wereld van het aanraakscherm en het traditionele toetsenbord. Bij sommige programma’s verschijnen alternatieve functietoetsen van veelgebruikte commando’s. Daarnaast zit er een vingerafdrukscanner in de Touch Bar verwerkt, waarmee je kunt inloggen en je online kunt identificeren.

Apple kiest ervoor MacOS (het besturingssysteem voor computers) niet volledig fuseren met iOS (op iPhones en iPads). Microsoft heeft een andere strategie en maakte Windows 10, het besturingssysteem op de concurrerende laptops, volledig geschikt voor aanraakbediening en uitwisselbaar met tablets en telefoons. Dat heeft geleid tot een serie hybride notebooks die je ook als tablet kunt gebruiken.

Deze hybride laptops zijn nog geen onverdeeld succes, en dat verklaart Apples keuze. Er zit weinig toegevoegde waarde in de Windows-apps voor het aanraakscherm – de meeste notebookgebruikers zijn gehecht aan traditionele software zoals Office en Adobe Creative Suite waarvoor het makkelijker is om een pc te gebruiken.

Zelfs ultramobiele apparaten, zoals Microsofts eigen Surface Pro (een tablet die je ook als laptop kunt gebruiken) gebruik je zelden als tablet. Een uitzondering is de nieuwe pc van Microsoft, de Surface Studio, met de Dial-draaiknop waarmee je op het scherm door de menu’s kunt navigeren zodra je het beeldscherm platlegt. Het is weer een innovatieve manier om computers aan te raken. Microsofts notebook is helaas pas in 2017 verkrijgbaar in Nederland dus die testen we een andere keer.

Met de kerstbonus brandend in de portemonnee vragen we ons, samen met het testlab van Hardware.info, af wat de beste 13 inch laptops zijn die je nu kunt kopen. Hoe scoort de nieuwe MacBook Pro, en hoe doen de premium Windows-laptops het?

De volledige testresultaten vind je hier, hieronder volgen de belangrijkste conclusies:



Apple MacBook Pro 13.3. Type gebruiker: MacOS-fan

Lang gold een nieuwe MacBook als lichtend voorbeeld, maar qua snelheid is Apple nu een middenmoter. De 3D-prestaties zijn wel goed. Leuk voor gamers, maar die zullen een Windows-machine prefereren.

We probeerden een model met TouchBar uit, maar testten het goedkoopste model zonder TouchBar – want dat is een gimmick die je in de praktijk weinig gebruikt. Het kijken naar zo’n extra scherm werkt minder intuïtief dan gewone sneltoetsen die je blindelings bedient, en nog lang niet alle programma’s maken gebruik van Touch Bar-opties.

Qua aansluitingen heeft Apple (te veel) maling aan conventies. Omdat een normale USB-poort ontbreekt, moet je adapters kopen. Het toetsenbord is luidruchtig, maar het muisvlak is het beste in de test. De afwerking is subliem.

Dit is zeker niet de beste laptop in de test en bovendien voorzien van een fors prijskaartje. Maar als je MacOS gewend bent, neem je de Apple-premie op de koop toe.

Scores: Gebruiksduur 3/5 Snelheid 3/5 Scherm 4/5 Aansluitingen 2/5 Gebruiksgemak 5/5 Afwerking 5/5 Prijs/kwaliteit 3/5

Scherm 13,3 inch, 2560 x 1600 pixels

Opslag 256 GB SSD

Processor 2 GHz iCore 5

Werkgeheugen 8 GB

Gewicht 1,3 kg

Prijs 1699 euro (met Touch Bar: 1999 euro)

ACER Swift 7. Type gebruiker: reiziger

Acer stuurt voor deze test een ultralichte laptop van iets meer dan een kilo. De dikte is slechts 1,1 centimeter. De Swift 7 is goudkleurig en heeft een enorm muisvlak; het toetsenbord is comfortabel. Dit is een chique, goed afgewerkte verschijning die qua verhoudingen wel wat wegheeft van de MacBook Air. In de snelheidstest komt de Acer als laatste uit de bus, te wijten aan zijn tragere Core i5-processor. De accuduur is wel goed in vergelijking met de concurrenten. En de prijs redelijk.

Scores: Gebruiksduur 4/5 Snelheid 2/5 Scherm 3/5 Aansluitingen 3/5 Gebruiksgemak 3/5 Afwerking 4/5 Prijs/kwaliteit 4/5

Scherm 13 inch, 1920 x 1080 pixels

Opslag 256 GB SSD

Processor 1,2 GHz i5

Werkgeheugen 8 GB

Gewicht 1,1 kg

Prijs 1299 euro

Dell XPS 13. Type gebruiker: no-nonsense

De XPS 13 is Dells visie op de ultieme computer: goudkleurig aan de binnenkant en ravenzwart rondom het toetsenbord. Zowel de gebruiksduur als de processorsnelheid – dankzij een chip van de jongste generatie – behoren tot de beste in de test. Het aanraakscherm (een van de weinigen in deze test) heeft een hoge resolutie, en maar een smal randje metaal aan de zijkant. Qua aansluitingen is dit een complete machine en het gewicht blijft onder de 1,3 kilo. De Dell is een goed alternatief voor de MacBook Pro, wel de ‘dikste’ uit de test (2,15 cm).

Scores: Gebruiksduur 4/5 Snelheid 4/5 Scherm 4/5 Aansluitingen 3/5 Gebruiksgemak 4/5 Afwerking 3/5 Prijs/kwaliteit 4/5

Scherm 13 inch, 3200 x 1800 pixels

Opslag 256 GB SSD

Processor 2,7 GHZ Core i7

Werkgeheugen 8 GB

Gewicht 1,3 kg

Prijs 1579 euro

Medion Akoya S3409. Type gebruiker: koopjesjager

Medion-computers kocht je vroeger alleen bij de Aldi, inmiddels zijn ze ook bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en BCC te koop. Ondanks de lage prijs beschikt de Akoya over een goed scherm en de nieuwste i7-processor. De behuizing, vermoedelijk geleend van Toshiba, is niet zo mooi afgewerkt als de concurrentie. De gangbare aansluitmogelijkheden zijn aanwezig, alleen een snelle Thunderbolt-poort ontbreekt. De batterijduur valt tegen, qua rekenkracht doet de Medion het uitstekend. Het is misschien niet de mooiste laptop, maar gezien de scherpe prijs een slimme koop.

Scores: Gebruiksduur 2/5 Snelheid 4/5 Scherm 5/5 Aansluitingen 4/5 Gebruiksgemak 3/5 Afwerking 2/5 Prijs/kwaliteit 5/5

Scherm 13 inch, 3200 x 1800 pixels

Opslag 512 GB SSD

Processor 2,7 GHz Core i7

Werkgeheugen 8 GB

Gewicht 1,3 kg Prijs 999 euro

Lenovo Yoga 910. Type gebruiker: liefhebber hybride laptops

Het toetsenbord van deze Yoga kun je in zijn geheel omklappen, het aanraakscherm werkt dan als een tablet. Handig voor presentaties of om video’s te kijken – hoe vaak je het in de praktijk gebruikt valt te bezien. Lenovo stuurde voor de test een Frans model met een 1 terabyte SSD; de Nederlandse uitvoering biedt de helft minder opslag maar wel 16 GB werkgeheugen en een 4K-scherm. Qua prestaties wint de Lenovo het op vrijwel elk onderdeel in deze test: indrukwekkend.

Scores: Gebruiksduur 5/5 Snelheid 5/5 Scherm 3/5 Aansluitingen 4/5 Gebruiksgemak 5/5 Afwerking 4/5 Prijs/kwaliteit 4/5

Scherm 13 inch, 3200 x 1800 pixels

Opslag 512 GB SSD

Processor 2,7 GHz i7

Werkgeheugen 16 GB

Gewicht 1,4 kg

Prijs (Nederlandse versie) 1699 euro

HP Spectre 13. Type gebruiker: fashionista

James Bond moest in de film Spectre een ultradunne laptop gebruiken en dat werd de HP Spectre (1,3 centimeter dik). Goudomrande toetsen geven deze laptop blingbling, maar hij blinkt in deze test nergens echt in uit. Toch is het voor zijn prijs een mooi afgewerkte, vederlichte machine met veel opslagruimte. De accuduur valt wat tegen. Net als de MacBook Pro heeft de HP Spectre 13 alleen USB-C poorten. Dat betekent dat je niet alle randapparatuur er zomaar op aan kunt sluiten.

Scores: Gebruiksduur 2/5 Snelheid 3/5 Scherm 3/5 Aansluitingen 2/5 Gebruiksgemak 3/5 Afwerking 4/5 Prijs/kwaliteit 4/5

Scherm 13,3 inch 1920 x 1080 pixels

Opslag 512 GB SSD

Processor 2,5 GHz Core i7

Werkgeheugen 8 GB

Gewicht 1,1 kg

Prijs 1599 euro