Bomaanslagen IS in Mosul eisen 23 doden

Bij drie zelfmoordaanslagen met autobommen in de Iraakse stad Mosul zijn donderdag vijftien burgers en acht politieagenten omgekomen. Dat heeft het Iraakse ministerie van Defensie bekendgemaakt, meldt persbureau AP. De aanslagen zijn door terreurgroep Islamitische Staat opgeëist.

Het doelwit van de aanslagen was een marktplein in de wijk Gogjali, aan de uiterste oostgrens van de stad. Iraakse troepen heroverden de wijk begin november op IS, nadat het regeringsleger in oktober het offensief om Mosul was begonnen, met steun van de door de VS geleide coalitie. Mosul is de tweede stad van Irak en het laatste IS-bastion in het land. IS veroverde Mosul in de zomer van 2014.

De wijk Gogjali, aan de uiterste oostgrens van Mosul. De tekst loopt door na de kaart:

Mortiervuur

Eerder op donderdag veroordeelden de Verenigde Naties de mortieraanslagen door IS in Mosul van dinsdag en woensdag, waarbij vier hulpverleners en zeven burgers omkwamen. Ook raakten veertig mensen gewond.

Woensdag meldde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat IS-strijders bewust burgerdoelen treffen in gebieden die zijn heroverd door het Iraakse leger. Inwoners van Mosul zijn daarom in toenemende mate slachtoffer van aanslagen. Sinds half november kwamen negentien burgers om bij dergelijke aanslagen.

200.000 burgers terug naar huis

Volgens de VN staan zo’n 200.000 Iraakse burgers op het punt terug te keren naar hun huizen ten westen van Mosul. De VN gaan 3.000 hulpverleners inzetten die op IS terugveroverde landbouwgrond moeten herstellen. Nadat IS in 2014 grote delen van het land innam, werd veel landbouwgrond verwoest. Zo werden irrigatiekanalen vernield en landmijnen geplaatst. Daarom wordt ook samengewerkt met de non-gouvernementele organisatie Mines Advisory Group.

Door de bezetting van IS raakten zo’n 3,4 miljoen Iraakse burgers ontheemd. Ook was Irak - dat eens een florerende landbouw kende - genoodzaakt fruit en groente te importeren.