Bol.com door inspectie op vingers getikt wegens vuurwerkverkoop

Bol.com is woensdag op de vingers getikt door de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wegens de verkoop en verzending van vuurwerk via zijn website. Dat bevestigt een woordvoerder van ILT na berichtgeving in het Algemeen Dagblad. Bol.com heeft de artikelen woensdagavond van zijn website gehaald.

Op Bol.com werden de vuurwerkartikelen aangeboden door vuurwerkverkopers. Die werden per post verstuurd, maar dat mag niet. Volgens het AD ging het om 225 verschillende vuurwerkartikelen, van sterretjes en Bengaals vuur tot rookbommen en vuurwerkpakketten.

14.000 winkeliers

Bol.com werkt samen met bijna 14.000 winkeliers in Nederland en België. Zij kunnen producten op Bol.com zetten via een eigen account. Bij een bestelling van een consument krijgt de verkooppartner een orderbericht via Bol.com en zal hij vervolgens zelf het pakketje verpakken en versturen, volgens een Bol.com-woordvoerder: “Op eigen voorraad hebben wij geen vuurwerk en verzenden we dat ook niet.”

Volgens de woordvoerder maakt Bol.com afspraken met de verkopers dat zij niets verkopen dat volgens de wet niet mag, maar kan de webwinkel niet alle producten controleren. Bol.com heeft de partners aangesproken en moet in gesprek hoe ze de illegale vuurwerkverkoop in de toekomst kunnen voorkomen.

Niet op de hoogte van de regels?

De Bol.com-woordvoerder vermoedt dat de verkopers niet op de hoogte waren van de vuurwerkverkoopregels:

“Ik vraag me af waarom je anders het risico zou nemen. Zeker online, wat een heel transparante omgeving is.”

Het zou bijvoorbeeld niet duidelijk kunnen zijn wat onder vuurwerk wordt verstaan. Sommige rookbommen en sterretjes kunnen niet ontploffen, maar wel branden, en zouden daarom volgens sommigen onverwachts tot vuurwerkartikelen worden gerekend.