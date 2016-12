Aantal inbraakclaims gedaald met 18 procent

In 2015 zijn 38.345 inbraakclaims ingediend bij verzekeraars. Dat is een daling van 18 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars, die donderdag is gepubliceerd.

Het is het derde jaar op rij dat het aantal inbraakclaims daalde. Wel blijken de kerstdagen extra risicovol te zijn. Verzekeraars ontvangen dan gemiddeld twee keer zoveel claims als op normale dagen: 248 per dag. Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding:

“De ene helft van Nederland is weg van huis en zit aan tafel bij de andere helft van Nederland. Daar maken inbrekers goed gebruik van.”

Het aantal inbraakclaims daalde in bijna alle provincies. Alleen in Noord-Holland en Zeeland bleef dit nagenoeg gelijk.

Graphic: Verbond van Verzekeraars

Auto-inbraken

In de Risicomonitor 2016 is voor het eerst gekeken naar het aantal auto-inbraken. Het risico daarop is het grootst in het najaar, wanneer het langer donker is. Gemiddeld ontvangen verzekeraars dagelijks 215 claims van auto-inbraken, in de donkere maanden kan dat oplopen tot 250 tot 300 claims per dag.