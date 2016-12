Aantal gelovigen in Nederland daalt tot vijftig procent

Precies de helft van de volwassen bevolking van Nederland behoorde in 2015 naar eigen zeggen nog tot een levensbeschouwelijke groepering. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal Nederlanders dat daadwerkelijk regelmatig een religieuze dienst bezoekt is nog lager: dat is één op de zes.

Het is een afname van 5 procentpunt ten opzichte van 2010, toen nog 55 procent van de Nederlandse bevolking zich als gelovig zag. De grootste groep gelovigen zijn de rooms-katholieken: 23,7 procent van de Nederlandse bevolking. Vijf procent van alle Nederlanders is moslim.

Het CBS maakte voor dit onderzoek gebruik van een methode waarbij zelfrapportage centraal staat. Dat betekent dat deze cijfers zijn opgesteld op basis van de stroming waarmee kerkgangers zich identificeren. Daarom is de fusiekerk Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk omvat als aparte groep meegenomen.

Gemeenten

De meeste kerkgangers bevinden zich nog steeds in de zogeheten ‘bible belt’, een strook van gemeenten die loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel. In Urk gaat 94 procent van de bevolking nog regelmatig naar de kerk. Gereformeerden zijn het meeste geneigd om kerkdiensten te bezoeken. In Limburg en Noord-Brabant bevinden zich betrekkelijk veel mensen die lid zijn van een kerkgemeenschap, maar daar is het kerkbezoek veel lager.

De meeste moslims wonen volgens het onderzoek in Zuid- en Noord-Holland en Flevoland. Zij vormen in onder andere Leerdam, Den Haag en Rotterdam meer dan tien procent van de bevolking.

De verschillende stromingen binnen het christendom zijn nadrukkelijk verdeeld over bepaalde provincies. Zo wonen de meeste Rooms-Katholieke Nederlanders in Noord-Brabant en Limburg, terwijl in Friesland de meeste mensen zich met de PKN identificeren.