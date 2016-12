Isaac Tutumlu, een autocoureur wanhopig op zoek naar olie

De Kazachstaanse familie Arif, rijk geworden in de chroomindustrie, combineert hun handel in grondstoffen moeiteloos met het zakendoen in de sportwereld, bleek eerder al uit Football Leaks. Via hun fonds Doyen Sports investeren ze de miljoenen die ze in de industrie verdienen in clubs, voetballers en andere sporters. Dat het ook andersom kan - van de sportwereld overstappen naar de grondstoffenhandel – bewijst autocoureur Isaac Tutumlu.

Tutumlu (31) is geboren in Barcelona. Zijn vader is de Koerdische voetbalmakelaar Bayram Tutumlu. Isaac koos voor een andere sport, het autoracen, en werd als zodanig een van de weinige Koerdische sporters op het wereldtoneel. Hij reed voor het Koerdische team Barzani, dat sinds 2013 werd gesponsord door Doyen Sports. Tot februari 2015. Dan brengt team Barzani een persbericht uit: door de slechte situatie in Iraaks Koerdistan is ons project “niet langer levensvatbaar geworden”. Tutumlu moet op zoek naar een nieuwe baan.

In plaats van bij een ander team te gaan rijden, stelt hij aan Doyen Group voor om te gaan werken als tussenpersoon in de olie-export vanuit Syrisch Koerdistan. Die olie zou via Iraaks Koerdistan en Turkije aan de wereld verkocht moeten worden. Tutumlu schrijft Doyen in een e-mail dat hij niet alleen goede contacten heeft in Iraaks Koerdistan, waar zijn familie vandaan komt, maar ook aan de Syrische kant.

Tutumlu ziet het helemaal zitten. Op dat moment, voorjaar 2015, hebben Koerdische strijders met hulp van Amerikanen en Arabische landen aanzienlijke delen van Syrisch Koerdistan heroverd op IS. Wat Tutumlu betreft is de regio Rojava klaar om de olieproductie te hervatten. Net als in de sport heeft hij hoge ambities: Tutumlu wil 230.000 vaten per dag naar het Turkse Ceyhan zien te krijgen, de helft van wat Syrië in goede tijden aan olie produceerde.

Maar zo eenvoudig gaat dat niet. Doyen durft de deal niet aan zonder zeker te weten dat de Koerden werkelijk aanspraak kunnen maken op de olie. In een e-mail vraagt Arif Arif aan Tutumlu om dat uit te zoeken: “Isaac, kun je bij je bronnen in het land navragen of Rojava bezig is een nieuwe regionale regering te vormen? [..] Als er geen concrete duidelijkheid is zal geen enkele handelaar proberen dit van de grond te krijgen, tenzij hij oneindig diepe zakken en een eigen leger heeft.”

Tutumlu antwoordt: Syrië erkent Rojava niet, maar Turkije en Iraaks Koerdistan zullen dat vast wel doen, als ze maar geld kunnen verdienen aan de oliedeal.

Arif blijft zijn twijfels houden, maar voert wel gesprekken met mogelijke Turkse partners. Het is onduidelijk of dit tot iets leidt. Inmiddels heeft Rojava zichzelf tot autonome regio verklaard, maar Damascus heeft dit niet erkend. Voor de jonge Tutumlu zal deze ervaring vast ontnuchterend werken. Blijkt dat de echte wereld toch ingewikkelder in elkaar zit dan die van de sport.